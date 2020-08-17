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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским

Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (означает "Арестантский уклад един"* или "Арестантское уголовное единство"*) экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новостивчера в 06:17
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Lenta.ru

Объяснен запрет движения АУЕ в России

Lenta.ruвчера в 14:51
РБК

Верховный суд признал экстремистским и запретил движение АУЕ

РБКвчера в 07:14
РИА Новости

Верховный суд России запретил движение АУЕ*

РИА Новостивчера в 10:20
RT на русском

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

RT на русскомвчера в 11:45
ТАСС

В 2017-2020 годах в России пресекли деятельность более 30 группировок АУЕ

ТАССвчера в 09:10
Интерфакс

В России запретили движение «АУЕ»

Интерфаксвчера в 06:27
РЕН ТВ

В Генпрокуратуре прокомментировали запрет «АУЕ» в России

РЕН ТВвчера в 06:28

Александр Лукашенко не на тех наехал

Другие страны тоже все увереннее говорят о «новой реальности» в Белоруссии — представители ведущих партий в Европарламенте объявили, что считают Александра Лукашенко персоной нон грата, а Украина отозвала для консультаций посла — ее обеспокоили заявления о возможном вмешательстве России в белорусский кризис.
Коммерсантъвчера в 15:52

Минздрав сообщил, что дети являются активными распространителями коронавируса

Как отметила заместитель председателя правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко, то, что дети в целом переносят заболевание коронавирусом в более легкой форме, чем взрослые, получило подтверждение уже давно.
Primpress.ruвчера в 04:05

Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газетавчера в 12:20

Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6

Многие пользователи предположили, что новый домен может указывать на место действия в игре GTA 6. Так, разработчик может начать подготовку к глобальной маркетинговой кампании, приуроченную к анонсу игры.
Чемпионатвчера в 10:43
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