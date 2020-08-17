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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским

Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (означает "Арестантский уклад един"* или "Арестантское уголовное единство"*) экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости06:17
Подробнее о событии
ТАСС

В СПЧ рассчитывают, что АУЕ прекратит существование в РФ после решения Верховного суда

ТАСС14:15
Lenta.ru

Объяснен запрет движения АУЕ в России

Lenta.ru14:51
Интерфакс

В России запретили движение «АУЕ»

Интерфакс06:27
РИА Новости

Верховный суд России запретил движение АУЕ*

РИА Новости10:20
РБК

Верховный суд признал экстремистским и запретил движение АУЕ

РБК07:14
RT на русском

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

RT на русском11:45
РЕН ТВ

В Генпрокуратуре прокомментировали запрет «АУЕ» в России

РЕН ТВ06:28

Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению линеек 1 сентября

«Запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей)», – говорится в документе.
Ведомости09:40
5

Председатель ОБСЕ предложил властям Белоруссии принять его с визитом

«Официальное предложение о визите действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра, министра иностранных дел и по делам Европы Эди Рамы и будущего председателя ОБСЕ, министра министра иностранных дел Швеции Анн Линде было направлено правительству Белоруссии для встречи с правительством и представителями оппозиции», — сообщили в пресс-службе.
ИА Красная Весна13:13
8

Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар - до 72,5. Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
Газета.Ru09:15
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Подчеркивается, что любые изменения в конструкции транспортных средств, в том числе установку на крыше дополнительного багажника, необходимо в обязательном порядке согласовать со специальными лабораториями и ГИБДД.
Evo-rus.comвчера в 02:43
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