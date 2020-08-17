Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
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17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.В источнике
С чего всё началось
Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским
Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (означает "Арестантский уклад един"* или "Арестантское уголовное единство"*) экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости06:17
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