Футбол

Бомбардир.руБомбардир.ру«Вернусь более сильным»: Малком поблагодарил болельщиков за поддержку

Футболист перенес операцию на травмированном бедре. Его сроки восстановления составят два месяца. «Зенит» летом купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро плюс бонусы.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

«Я вернусь еще сильнее». Малком поблагодарил болельщиков за поддержку

Sportbox.RU14:57

Малком поблагодарил всех за поддержку: «Вернусь еще сильнее»

Sport24.ru14:49

Малкома прооперировали в Финляндии, в этом году он уже не сыграет

78.ru03:10

Гендиректор «Зенита» прокомментировал операцию Малкома

Петербургский дневник06:22

Не хрустальный. Почему нельзя сравнивать Малкома с Маркизио

РИА Новости06:26

«Вернусь более сильным». Малком поблагодарил болельщиков за поддержку

Чемпионат14:24

Малком успешно прооперирован. Он выбыл до конца года

Спорт-Экспресс03:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Шоу-бизнес

Подруга Заворотнюк дала советы по оказанию помощи онкобольным

Слово и Дело 02:17
Экономика

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк ответила на пост Стаса Михайлова об актрисе

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram отреагировала на пост с поддержкой, который написал певец Стас Михайлов.
РБК 13:59
Общество

Панельная хрущевка оказалась самым большим «бизнес-центром» Москвы

«Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы», — отмечают специалисты «Такском», пишет РБК.
Известия 15:47
Политика

Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США

В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H

США в четверг, 10 октября, перебросили на британскую базу Фэрфорд стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие.
Московский Комсомолец 15:11
Происшествия

В «Шереметьево» пассажир пронес пистолет на борт самолета

РИА Новости 14:02
Политика

Президентом Кубы избран Мигель Диас-Канель

Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы в четверг, 10 октября, на внеочередном заседании избрали Мигеля Диас-Канеля на пост президента республики.
Вести.Ru 15:07
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

Известия 05:09
Шоу-бизнес

Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева

Советская и российская актриса, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет.
Daily Storm 15:50
Футбол

Россия — Шотландия 4:0 (2-й тайм)

В параллельной игре группы I сборная Бельгии после первого тайма громит Сан-Марино со счетом 6:0, дублем отметился Ромелу Лукаку.
Вести.Ru 15:35
Кино

Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»

78.ru 06:24
Политика

Зеленский рассказал, когда станет известна дата нормандского саммита

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча лидеров стран нормандского формата по Донбассу может быть проведена в ноябре.
RT на русском 14:29
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 08:24
Политика

Зеленский считает, что сайт «Миротворец» должен исправить свои ошибки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на своей пресс-конференции, что сайт "Миротворец" должен исправлять свои ошибки.
Народные новости 10:00
Космос

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур

РЕН ТВ вчера в 06:21
Происшествия

Чемпион мира по боксу находится в реанимации после аварии

Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF) в полусреднем весе Эррол Спенс-младший оказался в больнице в результате дорожной аварии.
Газета.Ru 15:47
Шоу-бизнес

Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков

На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.
Sunmag.me вчера в 10:21
Космос

Moons of Madness – Трейлер с датой выхода на ПК и консолях

Ужасы одиночества Только что Funcom анонсировала дату выхода своего научно-фантастического хоррора Moons of Madness.
Srnsk 08:10
Армия и оружие

ВС Турции уничтожили «174 террориста» в ходе операции в Сирии

Взгляд.ру 14:29
Здоровье

В Краснодаре девочке с пятном на лице сделали первую операцию

Восьмимесячной американке Луне Феннер с большим пятном на лице сделали первую операцию в Краснодаре Об этом мама девочки рассказала в своем инстаграме 7 октября.
Юга.ру 08 октября в 10:41
Наука

Ученые объявили о новых археологических открытиях в Луксоре

Известный египтолог Захи Хавасс объявил 10 октября о двух новых археологических открытиях, сделанных экспедицией под его руководством в Луксоре.
Ридус 15:49
Гаджеты

AMD впервые за 12 лет заняла более 30% процессорного рынка

Проще говоря, стоит ожидать, что и реальные поставки процессоров AMD в третьем квартале существенно выросли — стоит лишь дождаться данных от надёжных источников.
iXBT.com 13:03
Кино

Том Холланд побрился налысо ради новой роли

Звезда Marvel Том Холланд побрился налысо. Актеру пришлось сменить имидж ради новой роли.
Актуальные Новости 07:17
Политика

Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему общение с ней «очень опасным»

Ранее глава государства заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них иная позиция по Украине, и назвал намерение Скабеевой провести с ним интервью "очень опасным".
РИА Новости 15:40
Политика

Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Космос

«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе

Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль 08 октября в 09:28
Армия и оружие

В Турции ответили на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии

Анкара не изменит свою политику после угроз со стороны президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 15:00
Общество

В Лондоне состоялась премьера второй части фильма «Малефисента»

В Лондоне состоялся премьерный показ второй части фильма «Малефисента».
Общественное телевидение России 00:28
Киберспорт

В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal

Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
CyberSport.ru 15:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное