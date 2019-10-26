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РБКВернувшаяся в Россию Бутина поблагодарила всех за поддержку
Мария Бутина, которая вернулась в Россию после того, как отбыла в американской тюрьме наказание и была депортирована из США, пообщалась с журналистами в аэропорту Шереметьево, передает корреспондент РБК.
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