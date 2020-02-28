Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.

Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

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