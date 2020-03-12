Коронавирус
РосбалтВернувшийся из Италии в Москву мужчина умер не от коронавируса
Причиной смерти мужчины, который после поздки в Италию умер, стала не коронавирусная инфекция. Об этом сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» заместитель главного врача по медицинской части медцентра Игорь Тюрин. «Он умер не от коронавируса совершенно», — высказался Тюрин.
Читать в источнике
Оценить163
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:35, Ашберн
Комментарии
Авто
Lifan в России расширяет модельный ряд
Происшествия
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.
Общество
В ГД предложили сделать парковки в Москве бесплатными из-за COVID-19
Вице-спикер ГД Петр Толстой направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением временно сделать парковки в Москве бесплатными или значительно снизить их стоимость из-за коронавируса, чтобы люди меньше ездили в общественном транспорте.
Экономика
Баланс ФРС США может значительно вырасти
Учитывая, что доходность всех государственных ценных бумаг США (за исключением 30-летних облигаций) остается ниже 1%, возможно, покупки данных активов не смогут оказать значительное стимулирующее влияние на экономику.
Общество
Количество жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек
Вечером в четверг, 12 марта, стало известно, что количество жертв коронавируса нового типа в Италии превысило тысячу человек.
Экономика
Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Энергетика
Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне
Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Энергетика
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Страны якобы пытаются повлиять на отрасль в Америке. В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге.
Политика
Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США
Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Общество
Франция закрывает все учебные заведения из-за коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии всех учебных заведений из-за распространения коронавируса, пишет РИА "Новости".
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Здоровье
В Минздраве объявили о пандемии ожирения в РФ
Диетологи выявили отличия в рационах Путина, Трампа и Меркель По словам Тутельяна, в РФ более половины населения старше 30 лет имеют избыточный вес, а еще 26% страдают ожирением, пишет Ura.ru.
Происшествия
В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
Армия и оружие
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Происшествия
Житель Кубани госпитализирован с коронавирусом
Житель Краснодарского края госпитализирован в инфекционную больницу Краснодара с диагнозом коронавирус, он проходит лечение.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 34 человек
С завтрашнего дня по всей Московской области будут запрещены массовые мероприятия с числом участников более пяти тысяч человек.
Здоровье
Итальянский врач написал о борьбе с коронавирусом в больнице
По словам Маккини Итальянский департамент здравоохранения несколько раз в день присылает письма с просьбой «быть социально ответственными» и не создавать панику, однако врач понял, что молчать безответственно.
Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе
Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Кино
Премьеру девятой части «Форсажа» отложили на год из-за коронавируса
Премьеру девятой части «Форсажа» отложили на год из-за коронавируса. Об этом сообщает CNBC в четверг, 12 марта.
Финансы
Впервые с 2016 года курс доллара превысил 75 рублей
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с января 2016 года торговался на отметке выше 75 рублей за единицу американской валюты.
Политика
Путин назвал Ходорковского «жуликом»
"Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Футбол
Матч «Ювентуса» и «Лиона» в ЛЧ отменен
Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и французским «Лионом» не состоится в обещанный срок – 17 марта.
Происшествия
В медцентре в Коммунарке скончался вернувшийся из Италии мужчина
Мужчина, который был доставлен в медцентр в Коммунарке после того, как вернулся из Италии, умер не от коронавирусной инфекции.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл спринт, никто из россиян не попал в десятку
Россияне выглядели не ахти - лучшим стал Елисеев, но и ему не удалось с чистой стрельбой попасть в десятку.