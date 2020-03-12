Причиной смерти мужчины, который после поздки в Италию умер, стала не коронавирусная инфекция. Об этом сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» заместитель главного врача по медицинской части медцентра Игорь Тюрин. «Он умер не от коронавируса совершенно», — высказался Тюрин.

Вернувшийся из Италии в Москву мужчина умер не от коронавируса

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