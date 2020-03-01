Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на соседа заболевшего по палате. Аслан Субханкулов рассказал, что недавно вернулся из Италии и почувствовал себя плохо.
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Врачи потребовали от россиян молчать о соседе по палате с коронавирусом

Lenta.ru10:16

В Москве футболиста с подозрением на коронавирус госпитализировали в общую палату

Чемпионат09:41

СМИ: У жителя Москвы, вернувшегося из Италии, обнаружили коронавирус

БИЗНЕС Online09:15

В Москве зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

REGNUM11:58

В московской инфекционной больнице прокомментировали информацию о разносчике коронавируса в общей палате

ТК Звезда10:50

В Москве с подозрением на коронавирус был госпитализирован мужчина, прибывший из Милана

Mockva.ru09:36

В Москве у туриста после поездки в Италию выявлен коронавирус

Национальная служба новостей11:28
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:21, Ашберн
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

ТАСС вчера в 08:00
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва 05:10
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости 08:46
Экономика

Россияне стали меньше тратить на покупки в интернете

Жители России на 13% стали меньше тратить на покупки в отечественных интернет-магазинах в 2019 году.
Газета.Ru 14:32
Биатлон

В Международном союзе биатлонистов нашли виновных в обысках у Логинова

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию с обысками в номере Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце и нашел виновных в случившемся.
Lenta.ru 13:48
Армия и оружие

Ливийская армия захватила стратегический плацдарм возле столицы страны

Стратегически важный пригород Триполи — Эль-Азизия полностью контролируется силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, заявили в ЛНА 1 марта, передает телеканал Sky News Arabia.
Красная весна 12:30
Футбол

«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд

Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Коммерсантъ 13:41
Политика

В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Lenta.ru 14:27
Армия и оружие

Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России

Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
РБК 28 февраля в 03:34
Здоровье

Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы

Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
РИА Новости 05:41
Политика

Минобороны ФРГ призывает усилить давление на Россию

Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр призывает усилить давление на Россию. Она считает, что пора положить конец войне в Сирии.
Деловое.ТВ 04:47
Армия и оружие

Турецкие военные сбили два сирийских Су-24

Новые Известия 08:44
Общество

СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США

Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
РБК 11:22
Происшествия

В Анкаре совершено нападение на журналистов Sputnik Турция

Симоньян отметила, что к трем сотрудникам в Анкаре домой ворвались какие-то головорезы, они угрожали им и кричали, что они предатели, так как работают на русских.
RuNews24.ru 03:28
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском 01:12
Происшествия

В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей

RT на русском 14:26
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом превысило тысячу

Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:51
Армия и оружие

США призвали Россию «посадить» военные самолёты в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолёты» в Сирии.
RT на русском 28 февраля в 22:34
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

В январе глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев выступил с предложением снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Коммерсантъ 11:53
Общество

Женщина сбежала из коронавирусного карантина в Севастополе

Севастопольский суд принял решение об объявлении в розыск женщины, которая ушла из инфекционной больницы, где находилась в карантине из-за подозрения на наличие у нее коронавируса, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталью Пеньковскую.
Примечания 04:41
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Известия 12:07
Общество

В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы

В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
РБК 13:23
Футбол

«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ

Газета.Ru 13:06
Футбол

Реал — Барселона 0:0 (1-й тайм)

РИА Новости 14:06
Армия и оружие

В Польше начались крупнейшие американские военные учения

В Польшу прибыли первые колонны американских военных и техники. С этого начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе.
Газета.Ru вчера в 10:53
Экономика

Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 27 февраля в 17:48
Происшествия

В Прикамье уволен главврач скорой помощи, где пациента тащили по земле

Российская газета 09:53
Хоккей

Панарин и Бучневич не спасли «Рейнджерс» от проигрыша «Филадельфии»

Вести.Ru 15:02
Общество

Собчак, Пивоваров и Чепель попросили СКР найти убийцу Листьева

Daily Storm 14:04
Политика

Более 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с ЕС

RT на русском 12:53
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