В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на соседа заболевшего по палате. Аслан Субханкулов рассказал, что недавно вернулся из Италии и почувствовал себя плохо.

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Политика Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.

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Происшествия В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус В инфекционной больнице №1 на Волоколамском шоссе в Москве находится пациент с подозрением на коронавирус, у него взяли анализы.

Происшествия Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.

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