Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на соседа заболевшего по палате. Аслан Субханкулов рассказал, что недавно вернулся из Италии и почувствовал себя плохо.
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Врачи потребовали от россиян молчать о соседе по палате с коронавирусом

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В Москве футболиста с подозрением на коронавирус госпитализировали в общую палату

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СМИ: У жителя Москвы, вернувшегося из Италии, обнаружили коронавирус

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В Москве зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

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Mockva.ru09:36

В московской инфекционной больнице прокомментировали информацию о разносчике коронавируса в общей палате

ТК Звезда10:50

В Москве у туриста после поездки в Италию выявлен коронавирус

Национальная служба новостей11:28
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Известия 18:03
Общество

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РБК 04:17
Здоровье

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Российская газета 16:40
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В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.
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Epic Games бесплатно раздает приключенческую головоломку InnerSpace

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