Происшествия
Lenta.ruВернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на соседа заболевшего по палате. Аслан Субханкулов рассказал, что недавно вернулся из Италии и почувствовал себя плохо.
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Гаджеты
Core i7-10700KF по производительности будет сопоставим с Ryzen 7 3800X
По результатам тестов Core i7-10700KF заработал оценку в 294,33 млрд операций в секунду, а этот показатель практически сопоставим с Ryzen 7 3800X.
Политика
Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Общество
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Авто
Расширен список облагаемых налогом на роскошь авто
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Здоровье
Проверить легкие на компьютерных томографах теперь могут холмчане
Как сообщают в министерстве здравоохранения Сахалинской области, скрининг рака легкого методом низкодозной компьютерной томографии теперь доступен и жителям Холмского района.
Армия и оружие
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Политика
Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.
Футбол
PR-директор «Локомотива»: «Черданцев четыре раза сказал об оскорблениях арбитра со стороны Сёмина, хотелось бы посмотреть видео и аудио»
Хотелось бы посмотреть видео/аудио этих "оскорблений". Палыч кричал, что была игра в мяч, потом намекал на жёлтую.
Футбол
«Реал» всухую обыграл «Барселону», Винисиус побил рекорд Месси
Винисиус отличился в возрасте 19 лет и 233 дня, став самым молодым футболистом в XXI веке, который забивал в "класико".
Общество
В Багдаде обстреляли американское посольство
В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.
Экономика
На немцев махнули лопаткой
"Силовые машины" полностью выходят из СП с Siemens По данным "Ъ", "Силовые машины" Алексея Мордашова воспользовались опционом по продаже своих 35% в российском СП с Siemens — "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ).
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина ела все, но похудела на 22 килограмма
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Происшествия
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
В инфекционной больнице №1 на Волоколамском шоссе в Москве находится пациент с подозрением на коронавирус, у него взяли анализы.
Происшествия
Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess
Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Культура
Зрители не оценили новое шоу Собчак «Док-ток»
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Политика
Турция открыла границу с ЕС для беженцев из Сирии
Общество
Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве
Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
Политика
Двух журналистов избили в Греции
На греческом острове Лесбос избили двух журналистов зарубежных СМИ, во время того как они занимались освещением ситуации с мигрантами и беженцами из Турции.
Армия и оружие
В Тихом океане эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик ВМС США
Общество
Льготно у моря: россияне смогут получить ипотеку под 2,7% на курортах
Россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7% в курортных поселениях Краснодарского края.
Авто
Названы непригодные для повторной продажи автомобили
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Хоккей
СКА обыграл «Витязь» в матче Кубка Гагарина
Культура
Продолжение сериала «Пёс»: что будет с главным героем
Программа «Новые русские сенсации» узнала, каким будет новый сезон популярного сериала НТВ «Пёс». История про собаку и людей продолжается.
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Игры
Epic Games бесплатно раздает приключенческую головоломку InnerSpace
Напомним, что Epic Games дарит игру каждую неделю.