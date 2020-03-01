Происшествия
Lenta.ruВернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на соседа заболевшего по палате. Аслан Субханкулов рассказал, что недавно вернулся из Италии и почувствовал себя плохо.
Читать в источнике
Оценить149
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:53, Ашберн
Общество
Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
Футбол
Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита» за попытку украсть флаг
Болельщики московского «Локомотива» избили фаната «Зенита» во время матча между их клубами на «Газпром Арене».
Общество
Путин подписал закон о бесплатном горячем питании для школьников
Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном горячем питании для учащихся младших классов, сообщает ТАСС.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Армия и оружие
В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов «Апач»
Американские СМИ заинтересовались новыми возможностями российского вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", которые предоставит ему авиационная ракета малой дальности класса "воздух-воздух" Р-74М.
Фигурное катание
Тарасова: мне жаль Роднину
Политика
Экс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.
Общество
У православных христиан начался Великий пост
Шоу-бизнес
«Не могу больше молчать»: Савичева сделала заявление после трагедии
Юлия Савичева отреагировала на несчастный случай, случившийся на дне рождения блогера Екатерины Диденко.
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Наука
В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон
Армия и оружие
Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Армия и оружие
Турция сбила два самолета ВВС Сирии
Общество
В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ
Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заложил имущество перед разводом
Политика
Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Общество
Россиян ждут первые весенние длинные выходные
Трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя ждут россиян в связи с празднование Международного женского дня 8 марта.
Политика
Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев.
Наука
Эрин Клейбоу — о стадиях сна, свободе воли и правилах воспитания детей
Эрин Клейбоу — профессор детской психологии Университета Вирджинии, исследователь-нейробиолог, автор книги «Вторая природа: как нейронаука может помочь развивать у детей креативность, эмпатию и саморегуляцию».
Культура
В МХТ имени Чехова снова прилетела «Чайка»
В МХТ имени Чехова прошел предпремьерный показ спектакля «Чайка» в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса.
Кино
В США провели тестовые показы фильма «Годзилла против Конга»
Происшествия
Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики
Майор медицинской службы Сергей Урбанович являлся руководителем медчасти дислоцированного в Москве отряда «Пересвет».
Футбол
«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»
Футбол
Зозуля рассказал, как просил «ультрас» Днепра и Киева не приезжать на матч с «Райо»
Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля, подвергшийся нападкам со стороны группы активных фанатов «Райо Вальекано» в матче 30-го тура второго дивизиона чемпионата Испании, рассказал, как он просил не приезжать на матч «ультрас» с Днепра, Киева и Харькова, опасаясь за здоровье фанатов «Райо».
Киберспорт
Electronic о победе NAVI на IEM Katowice 2020: «Горжусь командой»
Денис electronic Шарипов прокомментировал победу на IEM Katowice 2020 по CS:GO.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года
В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
Хоккей