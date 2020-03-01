Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на соседа заболевшего по палате. Аслан Субханкулов рассказал, что недавно вернулся из Италии и почувствовал себя плохо.
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Врачи потребовали от россиян молчать о соседе по палате с коронавирусом

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В Москве футболиста с подозрением на коронавирус госпитализировали в общую палату

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СМИ: У жителя Москвы, вернувшегося из Италии, обнаружили коронавирус

БИЗНЕС Online09:15

В Москве зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

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ТК Звезда10:50

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Mockva.ru09:36

В Москве у туриста после поездки в Италию выявлен коронавирус

Национальная служба новостей11:28
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В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

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Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что причиной массовых беспорядков в Жамбылской области 8 февраля стал передел доходов от контрабанды между двумя криминальными группами, передает "Sputnik Казахстан".
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Lenta.ru 15:50
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Происшествия

В СК завели дело после гибели мужчины с дочкой в Подмосковье

«По результатам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности мужчине и его трёхлетней дочери по ч. 3 ст. 109 УК России», — говорится в заявлении.
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Эксперты напомнили, что способность избавлять организм от генетически чужеродных объектов, что и называется иммунитетом, заложен в человеке с рождения.
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Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru 13:45
Игры

Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру

Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.
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Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
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В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей

Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
РИА Новости 15:36
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Составлен список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса

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Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
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Стоимость услуг ЖКХ пересмотрят из-за теплой зимы

Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
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Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой

Турецкие власти своими действиями вокруг агентства Sputnik создают недружелюбную атмосферу в канун встречи президентов России и Турции, заявил генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев 1 марта в эфире телеканала "Россия 1".
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Первые тестовые показы фантастической картины «Годзилла против Конга» прошли в США.
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По сообщениям ряда источников, Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию.
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Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
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