Ранее СМИ распространили информацию о том, что медработники Инфекционной клинической больницы Москвы № 1 обнаружили у вернувшегося из Италии пациента коронавирус. При этом больной некоторое время лежал в палате, где вместе с ним находились ещё шесть человек.

У вернувшегося из Италии россиянина анализы не выявили коронавируса

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