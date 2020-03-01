Происшествия
Peterburg2.ruУ вернувшегося из Италии россиянина анализы не выявили коронавируса
Ранее СМИ распространили информацию о том, что медработники Инфекционной клинической больницы Москвы № 1 обнаружили у вернувшегося из Италии пациента коронавирус. При этом больной некоторое время лежал в палате, где вместе с ним находились ещё шесть человек.
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Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
Политика
Путин приехал в Псков и почтил память павших в Чечне десантников
Президент России Владимир Путин почтил память солдат и офицеров 6-й парашютно-десантной роты, геройски павших в бою в Аргунском ущелье.
Общество
Собчак, Пивоваров и Чепель просят возобновить расследование убийства Листьева
Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой вернуть дело об убийстве журналиста Владислава Листьева в производство.
Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Спорт
Лаленкова стала второй на дистанции 1500 метров на ЧМ в многоборье
Политика
Путин ввел звание «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении звания "Город трудовой доблести".
Происшествия
Главного редактора Sputnik Турция освободили
Ранее в воскресенье главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что в офисе агентства в Стамбуле проводят обыск и что трех задержанных ранее в Анкаре сотрудников доставили во Дворец Правосудия для дачи показаний.
Футбол
Сегодня на стадионе «Фишт» в Сочи играют туляки
Матч «Сочи» - «Арсенал» состоится в 19:00.
Здоровье
Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что каждому заболевшему в России нет смысла проверяться на возможное инфицирование коронавирусом.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Энергетика
На Украине заявили о возможности «Газпрома» уничтожить «Нафтогаз»
Российская компания «Газпром» может создать на Украине дочерние компании и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создавая для «Нафтогаза» серьезную конкуренцию.
Футбол
«Ворскла» нанесла первое в сезоне поражение «Шахтёру»
20-й тур украинской Премьер-лиги завершился матчем в Полтаве, где «Ворскла» принимала «Шахтёр», который снова выставил смешанный состав, сделав упор на еврокубки.
Здоровье
Россиян попросили отказаться от поездок за границу
Руководитель ведомства уточнила, что в случае, когда поездку нельзя отменить, ее следует максимально сократить.
Шоу-бизнес
Дима Билан раскритиковал интервью с Ириной Шихман
Политика
Помпео заявил, что тайных договоренностей с талибами не было
Ничего другого, заявил Помпео, в тексте документа не содержится. "Никаких тайных договоренностей нет", — подчеркнул Госсекретарь.
Армия и оружие
Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама
ПВО продолжают работу уже около 30 минут. Как рассказал РИА Новости сирийский военный источник, огонь ведется по турецким беспилотникам.
Происшествия
Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина откровенно призналась, что не живет с молодым мужем
Артистка заявила, что ей просто необходимо изредка побыть наедине с собой. А когда приходит скука, Гор заходит к ней.
Гаджеты
Core i7-10700KF по производительности будет сопоставим с Ryzen 7 3800X
По результатам тестов Core i7-10700KF заработал оценку в 294,33 млрд операций в секунду, а этот показатель практически сопоставим с Ryzen 7 3800X.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Общество
Эксперт по делу псковской журналистки Прокопьевой подала на нее в суд за пост в фейсбуке
Эксперт Ольга Якоцуц подала в суд иск с требованием взыскать полмиллиона рублей моральной компенсации с псковской журналистки Светланы Прокопьевой за пост в фейсбуке.
Футбол
ФК «Ростов» не смог обыграть «Ахмат» в матче чемпионата России
«Ростов» открыл счет на 45-й минуте, автором гола стал Элдор Шомуродов. После перерыва «Ахмат» реализовал пенальти и счет сравнялся.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
Авто
Оценены перспективы возвращения бюджетных моделей Chevrolet в Россию
Российские журналисты обсудили с экспертами возможность возврата на российский рынок автомобилей производителя UzAuto Motors, которые продавались под брендом Chevrolet, и перспективы этого возвращения.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.