Происшествия

Peterburg2.ruPeterburg2.ruУ вернувшегося из Италии россиянина анализы не выявили коронавируса

Ранее СМИ распространили информацию о том, что медработники Инфекционной клинической больницы Москвы № 1 обнаружили у вернувшегося из Италии пациента коронавирус. При этом больной некоторое время лежал в палате, где вместе с ним находились ещё шесть человек.
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Врачи потребовали от россиян молчать о соседе по палате с коронавирусом

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В Москве футболиста с подозрением на коронавирус госпитализировали в общую палату

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СМИ: У жителя Москвы, вернувшегося из Италии, обнаружили коронавирус

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REGNUM11:58

В Москве у туриста после поездки в Италию выявлен коронавирус

Национальная служба новостей11:28

В московской инфекционной больнице прокомментировали информацию о разносчике коронавируса в общей палате

ТК Звезда10:50
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

Вести.Ru вчера в 08:34
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Общество

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Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой вернуть дело об убийстве журналиста Владислава Листьева в производство.
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Газета.Ru 11:26
Происшествия

Главного редактора Sputnik Турция освободили

Ранее в воскресенье главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что в офисе агентства в Стамбуле проводят обыск и что трех задержанных ранее в Анкаре сотрудников доставили во Дворец Правосудия для дачи показаний.
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Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости 11:37
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На Украине заявили о возможности «Газпрома» уничтожить «Нафтогаз»

Российская компания «Газпром» может создать на Украине дочерние компании и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создавая для «Нафтогаза» серьезную конкуренцию.
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20-й тур украинской Премьер-лиги завершился матчем в Полтаве, где «Ворскла» принимала «Шахтёр», который снова выставил смешанный состав, сделав упор на еврокубки.
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