с чего всё началось

Каковкин вернулся в Россию в феврале 2018 года, был арестован при въезде, после чего переведен под обязательство о явке, сообщает "Интерфакс". Полиция прекратило уголовное дело в отношении бизнесмена в августе 2018, однако впоследствии оно было возобновлено.

Вернувшийся в Россию бизнесмен получил три года колонии

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