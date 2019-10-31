Происшествия
Газета.RuВернувшийся в Россию бизнесмен получил три года колонии
Каковкин вернулся в Россию в феврале 2018 года, был арестован при въезде, после чего переведен под обязательство о явке, сообщает "Интерфакс". Полиция прекратило уголовное дело в отношении бизнесмена в августе 2018, однако впоследствии оно было возобновлено.
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с чего всё началось
Как отмечается на сайте суда, Каковкин признан виновным в мошенничестве и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.RT на русском14:13
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Происшествия
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Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что Дамаск не контактировал с США по вопросу ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и не верит в реальность его убийства, пока не предъявлены свидетельства.
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