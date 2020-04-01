Коронавирус
REGNUMВернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД. Кроме того, таких граждан обяжут по запросу от госуслуг заполнять журнал самочувствия. Они будут подтверждать своё нахождение дома.
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