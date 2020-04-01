Коронавирус

REGNUMREGNUMВернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД. Кроме того, таких граждан обяжут по запросу от госуслуг заполнять журнал самочувствия. Они будут подтверждать своё нахождение дома.
Читать в источнике
Комментировать913

Подробнее о событии

Находящиеся на карантине в России должны будут вести журнал о здоровье

RT на русском05:14

Россиян на карантине обяжут самостоятельно заполнять журнал о самочувствии

Коммерсантъ05:04

Правительство обяжет граждан на карантине вести дневник на портале госуслуг

Интерфакс04:29

Власти обяжут россиян заполнять на карантине журнал о самочувствии

РБК04:50

Вернувшиеся из-за границы россияне должны будут вести журнал самочувствия

ТАСС04:49

Вернувшихся в Россию из-за рубежа обяжут вести журнал самочувствия

РИА Новости05:55

Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии

Известия04:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
Политика

Россия направит США самолет для помощи в борьбе с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Мойка78 вчера в 16:15
Общество

Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
РБК 11:15
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru 04:02
Армия и оружие

Госдеп США заявил об эскалации насилия в Мьянме

"США глубоко обеспокоены эскалацией насилия в северном штате Ракхайн и штате Чин, где десятки человек были убиты и тысячи стали беженцами на протяжении последних месяцев", - говорится в письменном заявлении Ортагус.
РИА Новости 11:48
Космос

The New York Times: Жизнь на Меркурии? Нет, это не полная ерунда

Новые объяснения беспорядочного рельефа каменистой планеты Меркурий указывают на возможное наличие там в прошлом условий для жизни, пишет американская газета The New York Times.
Евразия Daily 29 марта в 19:52
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные дни в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 11:28
Общество

Россия зарезервировала 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом

Путин провел совещание с правительством по антикризисным мерам Премьер-министр России Михаил Мишустин доложил Владимиру Путину о мерах, которые правительство планирует предпринять для борьбы с коронавирусом и его последствиями.
АМИТЕЛ 10:35
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Здоровье

В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
RT на русском 10:55
Общество

Покидающих дома москвичей отследят по камерам и социальным картам

Жителей столицы, покидающих свои дома, смогут отследить по камерам видеонаблюдения и социальным картам.
Вечерняя Москва 09:05
Общество

В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина

Минкомсвязь создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
РИА Новости 09:31
Авто

В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня 07:45
Политика

Лолита ответила на вопрос Гордона о принадлежности Крыма

Исполнительница Лолита Милявская озвучила свою позицию о принадлежности Крыма.
ФАН вчера в 18:55
Общество

Правила техосмотра автомобилей в России изменили

Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
РИА Оренбуржье 01:11
Общество

В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Дождь вчера в 15:19
Энергетика

Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти

Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.
Коммерсантъ 11:45
Экономика

Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Известия 06:36
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru 10:48
Политика

Путин разрешил ФСО использовать боевую технику

Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Газета.Ru 09:53
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Авто

Объявлены цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»

Дороже всего обойдется УАЗ «Пикап» в исполнении «Статус» - от 1 420 000 рублей.
CarsWeek.ru 08:48
Шоу-бизнес

Михаил Полицеймако снова стал отцом

Михаил Полицеймако в четвертый раз стал отцом. У них с женой Ларисой родилась дочь, которую назвали Марией.
ИА InterMedia 30 марта в 09:10
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможном переносе парада Победы

Дата проведения Парада в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не менялась, ситуацию мониторят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:02
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Здоровье

Ученые оценили риск смерти от коронавируса в зависимости от возраста

Ученые Британского совета по медицинским исследованиям выяснили, как вероятность госпитализации и смерти при заболевании COVID-19 увеличивается с возрастом.
РИА Новости 08:10
Происшествия

В сети появились списки жителей Оренбурга, вернувшихся из-за рубежа

В сети появились списки жителей Оренбурга, вернувшихся из-за рубежа.
Эхо Москвы 06:00
Шоу-бизнес

Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество

Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод. Супруга Джигана призналась, что не может больше терпеть выходки рэпера.
Территория новостей 04:35
Теннис

Уимблдон отменили впервые со Второй мировой войны

Теннисный турнир Уимблдон отменили в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 11:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное