Коронавирус
REGNUMВернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД. Кроме того, таких граждан обяжут по запросу от госуслуг заполнять журнал самочувствия. Они будут подтверждать своё нахождение дома.
Читать в источнике
Оценить819
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 08:55, Ашберн
Общество
Минкомсвязь создала систему отслеживания контактирующих с заразившимися коронавирусом
Минкомсвязь РФ создала систему отслеживания граждан, находящихся в контакте с заразившимися коронавирусом, на основе сведений мобильных операторов о геолокации телефонов.
Здоровье
Выявлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ
По мнению ученых, комбинация пониженной смертности и заболеваемости может сделать вакцину БЦЖ одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете
На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Общество
Ведущий эпидемиолог Китая спрогнозировал спад пандемии коронавируса
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что пандемия нового коронавируса пойдет на спад к концу апреля.
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Энергетика
Российская нефть подешевела до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
Энергетика
Трамп нашел способ помочь США в нефтяной войне
Президент США Дональд Трамп нашел способ помочь американским нефтяникам в условиях ценовой войны и планирует сдать им в аренду пространство для хранения сырья в Стратегическом нефтяном резерве страны.
Здоровье
Курянам запретят сближаться из-за коронавируса
В новом постановлении руководителя Роспотребнадзора и главного санитарного врача России Анны Поповой говорится о различных мерах борьбы с распространением заболевания.
Здоровье
На Украине за сутки выявили 120 новых случаев заражения COVID-19
За сутки было подтверждено 120 новых случаев. Всего заражение выявлено во всех 24 областях Украины и в городе Киеве.
Общество
Евгений Куйвашев попросил уральцев не выходить из дома без паспорта
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жителей не выходить из дома без паспорта.
Армия и оружие
Командир горных штурмовиков ВСУ убит на Донбассе
В ОГА уточнили, что Маланчук был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты воинской части А3029, поступил на службу в ВСУ в 2019 году по контракту.
Авто
Новая Lada Vesta FL получит светодиодные фары
Обновленная LADA Vesta FL, над которой «АвтоВАЗ» работает уже давно, получит светодиодную (LED) оптику.
Армия и оружие
МИД Украины признал отсутствие мирного плана урегулирования конфликта в Донбассе
Украинские власти не имеют четкого плана мирного урегулирования конфликта в Донбассе, следует из большого интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которое опубликовано на страницах « ».
Здоровье
Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета
Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщает МедиаПоток, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.
Общество
За последние сутки в России зарегистрировали 440 больных коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, семь человек умерли, сообщил оперативный штаб.
Общество
Губернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал посетителей и сотрудников разойтись из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
В Якутии воры вырезали кабель и нарушили связь по всей республике
В Якутии злоумышленники вырезали магистральный кабель "Ростелекома", в результате чего временно нарушилась связь по всей республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Экономика
Xerox отказалась от покупки HP на фоне коронавируса
Xerox в начале марта сделала официальное предложение акционерам HP о покупке по цене $24 за одну акцию американского производителя компьютеров и принтеров, оценив компанию примерно в $35 миллиардов.
Шоу-бизнес
Жена экс-игрока «Милана»: секс с мужем уничтожил мои колени
Космос
Два древних резервуара воды на Марсе могут сохраняться до сих пор
Два отчетливых химических признака указывают на два разных резервуара воды в марсианской мантии, сохраняющиейся с большой доле вероятности до сих пор на большой глубине под поверхностью Красной планеты.
Авто
General Motors приостанавливает выпуск автомобилей из-за коронавируса
Вашингтон, 31 марта 2020, 03:32 — REGNUM Американский производитель автомобилей General Motors решил отложить начало серийного производства новых моделей из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю переписку представителей корпорации.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Татарстане ввели режим спецпропусков
Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
Авто
Новый Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях
Премьера Nissan X-Trail нового поколения состоится в августе этого года.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Игры
В War Thunder на 1 апреля добавили космические сражения
Разработчики War Thunder на 1 апреля добавили в свою игру режим с космическими боями — в Space Thunder игроки сражаются между собой на орбите Земли за контроль над ближайшими станциями.