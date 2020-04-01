Коронавирус

REGNUMREGNUMВернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД. Кроме того, таких граждан обяжут по запросу от госуслуг заполнять журнал самочувствия. Они будут подтверждать своё нахождение дома.
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В Госдуме оценили необходимость вести журнал о здоровье на карантине

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Россиян на карантине обяжут самостоятельно заполнять журнал о самочувствии

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Правительство обяжет граждан на карантине вести дневник на портале госуслуг

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РБК04:50

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Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии

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Минкомсвязь создала систему отслеживания контактирующих с заразившимися коронавирусом

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В новом постановлении руководителя Роспотребнадзора и главного санитарного врача России Анны Поповой говорится о различных мерах борьбы с распространением заболевания.
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За сутки было подтверждено 120 новых случаев. Всего заражение выявлено во всех 24 областях Украины и в городе Киеве.
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Евгений Куйвашев попросил уральцев не выходить из дома без паспорта

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Украинские власти не имеют четкого плана мирного урегулирования конфликта в Донбассе, следует из большого интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которое опубликовано на страницах « ».
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Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Якутии злоумышленники вырезали магистральный кабель "Ростелекома", в результате чего временно нарушилась связь по всей республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
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Xerox в начале марта сделала официальное предложение акционерам HP о покупке по цене $24 за одну акцию американского производителя компьютеров и принтеров, оценив компанию примерно в $35 миллиардов.
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Два отчетливых химических признака указывают на два разных резервуара воды в марсианской мантии, сохраняющиейся с большой доле вероятности до сих пор на большой глубине под поверхностью Красной планеты.
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General Motors приостанавливает выпуск автомобилей из-за коронавируса

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Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
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Новый Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях

Премьера Nissan X-Trail нового поколения состоится в августе этого года.
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