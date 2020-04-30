Коронавирус
Online47.ruВероника Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в последние несколько недель России практически удалось выйти на плато по коронавирусу. Об этом она заявила журналистам в эфире Первого канала.
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Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
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В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей
Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
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Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков ИГ
RT на русском вчера в 04:47
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru 29 апреля в 15:18
Здоровье
В Приамурье медиков, работающих с COVID-19, поселят отдельно от семей
Медиков из Благовещенска, работающих с пациентами с коронавирусом, селят отдельно от семей в одной из гостиниц города, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости 04:36
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Технологии
Названа альтернатива маскам для защиты от коронавируса
Врачи предложили пластиковый щиток в качестве альтернативы медицинским маскам, сообщает Medicalxpress.
РИА Новости 04:22
Общество
За сутки в России выявили почти 8 тыс. зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявлено 7933 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
РБК 04:18
Здоровье
Роспотребнадзор назвал три главных условия для снятия карантина
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала три базовых показателя для начала реализации первого этапа выхода из ограничений, связанных с коронавирусом.
Профиль 03:30
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости 29 апреля в 10:18
Транспорт
ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей
«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС.
RT на русском 01:51
Энергетика
Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
Происшествия
В Курской области пропал трехлетний мальчик
Известия 29 апреля в 16:07
ЖКХ
В Москве перенесли начало отключения горячей воды в домах
Власти Москвы скорректировали график отключения горячей воды из-за режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 16:49
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 29 апреля в 12:16
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«Салават Юлаев» объявил об уходе тренера Ячменева
Виталий Ячменев покинул тренерский штаб уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев", сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 04:14
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Происшествия
В Татарстане умер второй пациент с коронавирусом
Второй житель Татарстана, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Набережных Челнах, за последние сутки заразились ещё 71 человек, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 04:21
Политика
Валуев ответил Навальному, заступившемуся за критиковавшего власть Фролова
Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев ответил политику Алексею Навальному.
Чемпионат 04:30
Авто
Volkswagen вывел на тесты «заряженный» кроссовер ID.4
Car.ru вчера в 04:47
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
Здоровье
В саратовском интернате выявлено 30 случаев заражения SARS-CoV-2
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 30 апреля выявлено 46 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных коронавирусной инфекцией составило 438 человек.
REGNUM 02:21
Кино
Мультсериал про Лунтика покажут в США, Канаде и Латинской Америке
Piter.tv вчера в 09:06
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга вчера в 08:19
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Политика
Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой
Ведомости вчера в 17:19
Происшествия
«Ъ»: экс-полковник Захарченко пропал в столичном СИЗО
Газета.Ru 29 апреля в 15:15