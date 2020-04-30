Коронавирус

Online47.ruOnline47.ruВероника Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в последние несколько недель России практически удалось выйти на плато по коронавирусу. Об этом она заявила журналистам в эфире Первого канала.
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