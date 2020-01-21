Политика
Pravda.RuВероника Скворцова покинет пост главы Минздрава
Нынешний министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова покинет правительство. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на источники в кабмине.
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Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Происшествия
Новый тип коронавируса в Китае дошел до соседней с Благовещенском провинции
Новый тип коронавируса дошел до провинции Хэйлунцзян.
Гаджеты
Вышло финальное обновление ОС Windows 7
Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.
Политика
Трампа разозлила высылка Обамой российских дипломатов в 2016 году
Узнав о решении президента США Барака Обамы в 2016 году выслать российских дипломатов, нынешний американский лидер Дональд Трамп очень разозлился.
Космос
NASA представила аппарат для точного «взвешивания» экзопланет
Прибор, получивший название NN-EXPLORE Exoplanet Investigations with Doppler spectroscopy (NEID), расположен в Национальной обсерватории Китт Пик, где он может проводить точные измерения массы экзопланет.
Политика
В России сформировано новое правительство
Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
Политика
Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина
Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.
Политика
Путин подписал указ о количестве замов премьера РФ
У премьера Российской Федерации будет девять замов вместо десяти, следует из подписанного указа президента РФ Владимира Путина.
Гаджеты
Huawei обновит смартфоны до EMUI 10
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
С января 2018 года возглавляла департамент кинематографии министерства культуры РФ.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Футбол
Состоялась жеребьевка 2-го раунда отбора ЧМ-2022 в Африке
Прошла жеребьевка второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Африке.
Экономика
Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин
С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года.
Наука
В США создали самовосстанавливающийся «живой бетон»
Американские исследователи создали «живой бетон», способный расти и восстанвилвать возникающие повреждения.
Экономика
Предсказаны последствия замены Белоруссией российской нефти
Ранее, 21 января, глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков сообщил, что республика нашла замену российской нефти.
Политика
Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе
Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
Наука
Пластинки кристаллов улучшат эффективность экранов
Статья о разработке опубликована в журнале Nature Communications. Экраны с технологией QLED стали доступны относительно недавно.
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Авто
Электрокар El Lada не теряет в цене и обходит запреты
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Общество
В России предложили запретить коллекторские агентства
В России предложили запретить коллекторские агентства.
Политика
РУСАДА связало окончание допингового кризиса с новым министром спорта
Матыцин возглавляет Международную федерацию университетского спорта, экс-глава оргкомитета Олимпийских игр в Сочи Чернышенко занимает должность президента КХЛ.
Экономика
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Общество
Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал
«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Шоу-бизнес
Инициатором разрыва Крутого и Димаша Кудайбергена может быть сам Игорь Крутой
Во вторых, пресса неоднократно писала о том, что Димаш Кудайберген неравнодушен к дочери Игоря Крутого, и что она может разрушить собственный брак из-за этого романа.
Спорт
Ватерполисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Мужская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Грузии в матче 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.