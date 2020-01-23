Политика

Фармацевтический вестникФармацевтический вестникВероника Скворцова стала главой ФМБА

Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова стала руководителем Федерального медико-биологического агентства, сообщается на сайте правительства. О том, что Скворцова возглавит ФМБА, первым сообщил «ФВ».
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