Политика
Газета.RuРБК: Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова не войдет в состав нового правительства. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на два источника, близких к правительству, и источник в Минздраве.
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с чего всё началось
Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко. Также в числе кандидатов руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.РБК08:09
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