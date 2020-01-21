Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко. Также в числе кандидатов руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

с чего всё началось

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