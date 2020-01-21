Политика

РБКРБКВероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития. В одном из первых интервью в 2012-м министр отметила серьезный дисбаланс между первичным звеном и стационарами.
Читать в источнике
Комментировать294

Подробнее о событии

СМИ: Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Национальная служба новостей09:59

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

РБК08:09

Скворцова покинет пост руководителя Минздрава — РБК

Красная весна09:16

Вероника Скворцова покинет пост главы Минздрава

Pravda.Ru08:43

Владимир Мединский и Вероника Скворцова, по данным источников, не войдут в состав нового правительства

Эхо Москвы08:31

Стало известно будущее главы Минздрава Скворцовой

Lenta.ru08:23

РБК: Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Газета.Ru09:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:28, Ашберн
Политика

Мишустину предложили нового министра здравоохранения

Портал Врачи.РФ провел опрос среди 2235 врачей из всех субъектов России о том, кого они, члены медицинского сообщества, видят новым министром здравоохранения в правительстве Михаила Мишустина.
Вестник Кавказа 01:46
Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняты обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Поклонники актеров Бреда Питта и Дженнифер Энистон отметили, что чувства между давно бывшими супругами явно потеплели.
ToDay News Ufa вчера в 07:45
Футбол

Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»

Российская газета 02:44
Политика

Шойгу останется в правительстве

По информации издания, свой пост в правительстве сохранит и исполняющий обязанности вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов.
Lenta.ru 06:48
Политика

В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа

Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Ведомости вчера в 16:25
Политика

Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Lenta.ru 06:38
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Происшествия

Замглавы Генштаба Арсланова обвинили в хищении 6,7 млрд руб

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные в ходе рассмотрения жалобы на арест имущества генерала суде.
РБК 05:52
Хоккей

«Трактор» не смог одолеть новосибирскую «Сибирь»

Сегодня, 21 января, в Новосибирске, после небольшого перерыва, связанного с проведением Матча Звёзд, состоялся матч КХЛ между командами «Сибирь» и «Трактор».
Первый областной 09:50
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия 09:44
Технологии

Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
ToDay News Ufa вчера в 23:18
Происшествия

В Сибири уволили залившего виски вместо «незамерзайки» инспектора ДПС

В Новосибирске инспектора ДПС уволили после того, как он залил в машину виски вместо «незамерзайки» и его действия попали на видео, сообщил РБК представитель главного управления МВД по Новосибирской области.
РБК 10:07
Армия и оружие

Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

РИА Новости вчера в 21:18
Политика

Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ

Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 09:38
Общество

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
РБК 06:35
Футбол

ФК «Ростов» на сборе сыграл вничью с «Пахтакором»

Красная весна 01:16
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал юношеских ОИ, разгромив финнов

Сборная России по хоккею нанесла поражение команде Финляндии и пробилась в финал турнира юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне.
РИА Новости 10:08
Политика

Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности

Вашингтон уже неоднократно заявлял, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
ТАСС 07:52
Политика

Российские десантные вертолетоносцы заложат ко Дню Победы

Два универсальных десантных вертолетоносца будут заложены в России в этом году к 9 мая, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
РИА Новости 06:20
Политика

Комитет Госдумы рекомендовал принять проект о поправке к Конституции

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции России.
RT на русском 08:59
Общество

Уже весной начнутся выплаты маткапитала за первого ребёнка

Напомню, по новым правилам за рождение первого ребёнка семьи будут получать 466 тысяч рублей, за второго - еще 150.
7 канал Красноярск вчера в 11:44
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр вчера в 05:44
Общество

СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
РБК вчера в 20:30
Шоу-бизнес

Елена Воробей перенесла операцию

Об операции Елена Воробей написала у себя на странице в Instagram.На данный момент актриса находится а больнице и уже сообщила поклонникам в комментариях о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
Независимый публицист 10:00
Происшествия

Влад Бахов знал, что скоро умрет

StarHit.ru 10:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет

В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Вести.Ru 09:55
Общество

В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов

На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Российская газета 07:15
Космос

Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»

Накануне.Ru 00:37
Происшествия

В ДТП с грузовиком и скорой помощью в Марий Эл погибли три человека

РБК 05:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Викторович Уйба
Российский врач
Российский медик, руководитель Федерального медико-биологического агентства России. Доктор медицинских наук, профессор, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Скворцова Вероника Игоревна
Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное