Политика

РБКРБКВероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития. В одном из первых интервью в 2012-м министр отметила серьезный дисбаланс между первичным звеном и стационарами.
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Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

РБК08:09

Владимир Мединский и Вероника Скворцова, по данным источников, не войдут в состав нового правительства

Эхо Москвы08:31

Стало известно будущее главы Минздрава Скворцовой

Lenta.ru08:23

Вероника Скворцова покинет Минздрав

Pravda.Ru08:43

СМИ: Орешкин, Колобков и Мединский покинут правительство России

Реальное время08:20

Скворцова и Мединский не попадут в новое правительство России

Sputnik Таджикистан08:44
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:56, Ашберн
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Известия 04:33
Политика

Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
Известия 07:38
Футбол

Шкурин: стараюсь так же, как и Иммобиле. Смотрел много нарезок с ним

Очень много смотрели с тренером «Энергетика» нарезок и его индивидуальных действий. Стараюсь играть в том же ключе.
Чемпионат 08:12
Шоу-бизнес

Энистон прокомментировала слухи о воссоединении с Питтом

Американская актриса Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о том, что она и Брэд Питт снова вместе.
News.ru вчера в 08:41
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Известия вчера в 19:55
Происшествия

Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска

Российская газета 05:12
Гаджеты

Intel придётся снизить цены на процессоры во втором полугодии

Дебют процессоров Intel Cascade Lake-X осенью прошлого года сопровождался заметной гуманизацией ценовой политики компании, хотя экономического смысла в снижении цен на процессоры такого класса было гораздо меньше, чем политического.
3DNews 04:57
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Гаджеты

Apple хочет поскорее выпустить новый iPhone 9

ToDay News Ufa вчера в 06:16
Футбол

Кокорин попал в стартовый состав на первый матч «Зенита» в 2020 году

Евро-футбол.ру 08:30
Политика

Вице-премьер Акимов не войдет в новое правительство Мишустина

В новый состав правительство не войдет исполняющий обязанность вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов.
ФедералПресс 05:37
Кино

Владимир Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил актера, продюсера и исполнителя песен Дмитрия Харатьяна с 60-летием.
Телеканал Санкт-Петербург 02:26
Общество

Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
RT на русском 00:48
Происшествия

В ДТП с грузовиком и скорой помощью в Марий Эл погибли три человека

РБК 05:10
Общество

Онищенко предостерег от паники по поводу нового коронавируса из Китая

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко («Единая Россия»), который в прошлом был главным санитарным врачом России, заявил, что из-за нового китайского коронавируса паниковать не стоит, однако ситуация складывается очень серьезная.
REGNUM 08:46
Кино

К 100-летию со дня рождения Николая Трофимова

Россия – Культура 06:06
Общество

Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе

РИА Новости 07:22
Общество

Суд в Ульяновске обязал заблокировать приложение iHerb в России

Ульяновский областной суд потребовал от компании-владельца iHerb заблокировать доступ к приложению американского онлайн-магазина на территории России.
Коммерсантъ 07:37
Политика

Кадыров ответил на слухи о своем новом назначении

Труд вчера в 09:32
Происшествия

Четвертый человек умер от нового коронавируса в Китае

В китайском городе Ухань скончался четвертый зараженный новым типом коронавируса, сообщили в городском комитете здравоохранения.
Известия вчера в 18:38
Авто

Неопознанный кроссовер Renault «засветился» в Барселоне

Вероятно, новинка Renault имеет электрическую силовую установку, запас хода которой не должен быть менее 450-500 км - в современных реалиях показатели ниже этого уровня являются уже моветоном.
Российская газета 01:04
Здоровье

Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни

Москва 24 18 января в 22:17
Авто

Стартовали продажи обновленного седана Datsun on-DO

Российские дилеры Datsun начали принимать заказы на рестайлинговые седаны on-DO.
110km.ru 05:14
Финансы

Внешний долг России в 2019 году увеличился на 5,9%

Внешний долг РФ за 2019 год вырос на 5,9%, или на $26,8 млрд, и на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
ТАСС 08:38
Экономика

В Европе сняли аресты с активов «Газпрома»

С активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге были сняты аресты и обеспечительные меры.
Известия вчера в 12:37
Политика

Польша выступила за работу с Россией по сложным вопросам истории

Польские власти положительно относятся к возможности возобновления сотрудничества двусторонней Группы по сложным вопросам совместной истории.
RT на русском 06:47
Происшествия

Женщина погибла от удара током у фонарного столба в Петербурге

Известия 05:56
Футбол

«Зенит» и «Краснодар» вошли в 100 лучших клубов мира по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) включила «Зенит» и «Краснодар» в топ-100 лучших клубов мира за прошлый год.
Матч ТВ 04:03
Политика

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
РБК 06:35
Общество

СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
РБК вчера в 20:30
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Владимир Викторович Уйба
Российский врач
Российский медик, руководитель Федерального медико-биологического агентства России. Доктор медицинских наук, профессор, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования.
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Скворцова Вероника Игоревна
Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
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