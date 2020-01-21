Политика
РБКВероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития. В одном из первых интервью в 2012-м министр отметила серьезный дисбаланс между первичным звеном и стационарами.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:56, Ашберн
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Политика
Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
Футбол
Шкурин: стараюсь так же, как и Иммобиле. Смотрел много нарезок с ним
Очень много смотрели с тренером «Энергетика» нарезок и его индивидуальных действий. Стараюсь играть в том же ключе.
Шоу-бизнес
Энистон прокомментировала слухи о воссоединении с Питтом
Американская актриса Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о том, что она и Брэд Питт снова вместе.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Происшествия
Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска
Гаджеты
Intel придётся снизить цены на процессоры во втором полугодии
Дебют процессоров Intel Cascade Lake-X осенью прошлого года сопровождался заметной гуманизацией ценовой политики компании, хотя экономического смысла в снижении цен на процессоры такого класса было гораздо меньше, чем политического.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Гаджеты
Apple хочет поскорее выпустить новый iPhone 9
Футбол
Кокорин попал в стартовый состав на первый матч «Зенита» в 2020 году
Политика
Вице-премьер Акимов не войдет в новое правительство Мишустина
В новый состав правительство не войдет исполняющий обязанность вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов.
Кино
Владимир Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
Президент Владимир Путин поздравил актера, продюсера и исполнителя песен Дмитрия Харатьяна с 60-летием.
Общество
Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
Общество
Онищенко предостерег от паники по поводу нового коронавируса из Китая
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко («Единая Россия»), который в прошлом был главным санитарным врачом России, заявил, что из-за нового китайского коронавируса паниковать не стоит, однако ситуация складывается очень серьезная.
Кино
К 100-летию со дня рождения Николая Трофимова
Общество
Суд в Ульяновске обязал заблокировать приложение iHerb в России
Ульяновский областной суд потребовал от компании-владельца iHerb заблокировать доступ к приложению американского онлайн-магазина на территории России.
Политика
Кадыров ответил на слухи о своем новом назначении
Происшествия
Четвертый человек умер от нового коронавируса в Китае
В китайском городе Ухань скончался четвертый зараженный новым типом коронавируса, сообщили в городском комитете здравоохранения.
Авто
Неопознанный кроссовер Renault «засветился» в Барселоне
Вероятно, новинка Renault имеет электрическую силовую установку, запас хода которой не должен быть менее 450-500 км - в современных реалиях показатели ниже этого уровня являются уже моветоном.
Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Авто
Стартовали продажи обновленного седана Datsun on-DO
Российские дилеры Datsun начали принимать заказы на рестайлинговые седаны on-DO.
Финансы
Внешний долг России в 2019 году увеличился на 5,9%
Внешний долг РФ за 2019 год вырос на 5,9%, или на $26,8 млрд, и на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
Экономика
В Европе сняли аресты с активов «Газпрома»
С активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге были сняты аресты и обеспечительные меры.
Политика
Польша выступила за работу с Россией по сложным вопросам истории
Польские власти положительно относятся к возможности возобновления сотрудничества двусторонней Группы по сложным вопросам совместной истории.
Футбол
«Зенит» и «Краснодар» вошли в 100 лучших клубов мира по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) включила «Зенит» и «Краснодар» в топ-100 лучших клубов мира за прошлый год.
Политика
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.