Как сообщает портал liga.net, в правительстве Украины опасаются, что риск прекращения транзита российского газа в настоящее время может составлять 100%. С соответствующим заявлением выступил министр энергетики и окружающей среды страны Алексей Оржель.

Политика Медведев отказался отменять контрсанкции Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Музыка Лобода снялась в клипе лидера Rammstein Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.

Политика Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Стало известно трагической фразе Ельцина перед началом чеченской войны Бывший президент России Борис Ельцин отказался позвонить главе самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохару Дудаеву накануне войны под предлогом, что для этого еще «не время».

Происшествия Проведены обыски по делу об убийстве главы ингушского центра «Э» «Силовики в понедельник провели обыски в селе Экажево в частном домовладении Картоева Курейша, обвиняемого в убийстве начальника ингушского Центра „Э“ Ибрагима Эльджаркиева и его младшего брата в Москве», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Технологии Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.

Единоборства Уайлдер снова нокаутировал Ортиса Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.

Происшествия Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.

Авто Renault представила обновлённый флагманский минивэн Espace Автомобилестроительная компания Renault показала обновлённый минивэн Espace 2020 модельного года, который получил адаптивные матричные фары, цифровую приборную панель и усовершенствованный комплекс мультимедиа.

Общество Finnair отменила более 200 рейсов из-за забастовки почтальонов Известно, что временно приостановлено авиасообщение между Финляндией и Россией: из-за забастовки почтальонов авиаперевозчик Finnair отменил более 200 рейсов в разные страны.

Спорт WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады 1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.