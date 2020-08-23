Вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет оценили в Совфеде

NewInform 8

Российские семьи с детьми до 16 лет вряд ли могут рассчитывать на новые выплаты. Подробнее об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Рязанский напомнил, что решения о новых выплатах обходятся российскому бюджету в сотни миллиардов рублей.