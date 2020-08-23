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Экономика сегодня

Вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет оценили в Совфеде

Российские семьи с детьми до 16 лет вряд ли могут рассчитывать на новые выплаты. Подробнее об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Рязанский напомнил, что решения о новых выплатах обходятся российскому бюджету в сотни миллиардов рублей.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Об этом просит родительская общественность (соответствующая петиция уже собрала сотни тысяч подписей), к этому призывают многие официальные лица, среди которых сенатор Валерий Рязанский, депутат Олег Шеин, бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Московский Комсомолец22 августа в 06:00
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Live24

В Совфеде оценили вероятность новой выплаты в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

Live24вчера в 02:16
Экономика сегодня

Вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет оценили в Совфеде

Экономика сегоднявчера в 20:34
Политика Сегодня

В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей

Политика Сегодня22 августа в 12:52
ИА Красная Весна

Сенатор Рязанский оценил вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

ИА Красная Веснавчера в 18:45
Общественная служба новостей

Эксперт оценил вероятность новых выплат пособий по десять тысяч рублей

Общественная служба новостейвчера в 17:49
ПолитРоссия

Эксперт оценил вероятность начисления 10 тысяч рублей семьям с детьми

ПолитРоссия22 августа в 13:34
Народные новости

Сенатор Рязанский объяснил низкую вероятность выплат на детей к 1 сентября

Народные новостивчера в 19:59

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", - передает телевидение слова министра электроэнергии Сирии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
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АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили

Еще в начале лета глава "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис распорядился о введении сокращенной рабочей недели (с понедельника до четверга) на предприятии, но благодаря крупному контракту от правительства РФ, линия по выпуску машин на платформе B0, а также конвейеры Lada 4x4 и Lada Granta будут осуществлять сборку машин шесть дней в неделю.
Новые автомобили22:41
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов

Специалисты Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС разработают дизайн альтернативного скафандра для экипажа нового российского пилотируемого космического корабля «Орел».
РБК22:27
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