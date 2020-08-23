Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Экономика сегодня
Экономика сегодня

Вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет оценили в Совфеде

Российские семьи с детьми до 16 лет вряд ли могут рассчитывать на новые выплаты. Подробнее об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Рязанский напомнил, что решения о новых выплатах обходятся российскому бюджету в сотни миллиардов рублей.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Об этом просит родительская общественность (соответствующая петиция уже собрала сотни тысяч подписей), к этому призывают многие официальные лица, среди которых сенатор Валерий Рязанский, депутат Олег Шеин, бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Московский Комсомолецвчера в 06:00
Подробнее о событии
ФАН

Эксперты оценили вероятность выплаты семьям по 10 тысяч рублей в августе

ФАН04:11
Политическая Экспертиза

Рязанский отверг вероятность новых выплат для семей с детьми до 16 лет

Политическая Экспертиза21:26
ИА Красная Весна

Сенатор Рязанский оценил вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

ИА Красная Весна18:45
Народные новости

Сенатор Рязанский объяснил низкую вероятность выплат на детей к 1 сентября

Народные новости19:59
Экономика сегодня

Вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет оценили в Совфеде

Экономика сегодня20:34
РБК

Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

РБК17:57
Общественная служба новостей

Эксперт оценил вероятность новых выплат пособий по десять тысяч рублей

Общественная служба новостей17:49

Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

Экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка, главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко оценил ситуацию с курсом рубля.
Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля
RT на русском21 августа в 13:53
16

Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новости04:46

Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
10