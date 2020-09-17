Вероятность роста евро до 105 рублей оценил аналитик
С отметок выше 75 рублей накануне откатился доллар, а евро снизился до 88,5 рублей. О перспективах российской валюты рассказал аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.В источнике
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Оценена вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей
Специально для "Российской газеты" Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс", оценил перспективы рубля и дал не самый утешительный прогноз: - В условиях ралли на сырьевых площадках, - прогнозирует эксперт, - которое было подхвачено на азиатской ночной сессии, мы можем увидеть сегодня новые недельные максимумы в нефти еще до открытия российских торгов.
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