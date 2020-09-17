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Соловей.Инфо
Соловей.Инфо 

Вероятность роста евро до 105 рублей оценил аналитик

С отметок выше 75 рублей накануне откатился доллар, а евро снизился до 88,5 рублей. О перспективах российской валюты рассказал аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Оценена вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Специально для "Российской газеты" Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс", оценил перспективы рубля и дал не самый утешительный прогноз: - В условиях ралли на сырьевых площадках, - прогнозирует эксперт, - которое было подхвачено на азиатской ночной сессии, мы можем увидеть сегодня новые недельные максимумы в нефти еще до открытия российских торгов.
Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Profinance.ru

Мнение: курс доллара может подняться до 85 рублей, а курс евро - до 105 рублей уже осенью

Profinance.ruвчера в 04:47
RT на русском

Аналитик оценил перспективы курса рубля

RT на русскомвчера в 06:00
Shraibikus News

Названа вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Shraibikus Newsвчера в 05:12
Рамблер

Доллару предрекли резкий рост

Рамблервчера в 04:52
ToDay News Ufa

Аналитик оценил перспективы курса рубля

ToDay News Ufaвчера в 06:05
Комсомольская правда

Курс доллара на сентябрь: аналитик объяснил, возможен ли рост до 85 рублей

Комсомольская правдавчера в 03:53
Российская газета

Оценена вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Российская газетавчера в 23:00

Европарламент принял резолюцию по ситуации с Навальным

«Резолюция Европарламента по ситуации вокруг якобы отравления Алексея Навального, в которой между строк предлагается принять стратегию демократизации России с требованием отменить поправки к Конституции РФ, является прямым и грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны», — подчеркнул Слуцкий.
RT на русскомвчера в 08:41
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое из которых моют обувь в источнике возле православной часовни храма Христа Спасителя в центре Калининграда.
РИА Новостивчера в 10:45
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Ростех сообщил о разработке новейшего прицела для стрелкового оружия

Начальник отдела по разработке стрелкового оружия ЦНИИточшмаш Вадим Малинников рассказал, что новый прицел для пулеметов, автоматов и карабинов будет обладать монолитным корпусом без дополнительных переходников и винтов.
ПолитРоссиявчера в 12:28
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Биография губернатора Белгородской области Евгения Савченко

17 сентября 2020 года губернатор Белгородской области Евгений Савченко, являющийся лидером среди глав российских регионов по длительности пребывания у власти, решил досрочно сложить свои полномочия в связи с избранием депутатом Белгородской областной думы.
ТАССвчера в 13:03

В Конгрессе США запретили называть COVID-19 «китайским вирусом»

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Lenta.ruвчера в 16:08
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Опубликованы изображения секретных аккумуляторов Tesla, которыми Илон Маск удивит мир на следующей неделе

Несколько дней назад глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) опубликовал в Twitter сообщение, в котором обещал показать «много интересного» на предстоящем мероприятии Battery Day, которое состоится на следующей неделе.
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Укротитель «Тигров»: чьи танки всю войну наводили на немцев ужас

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РИА Новостивчера в 01:00