Специально для "Российской газеты" Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс", оценил перспективы рубля и дал не самый утешительный прогноз: - В условиях ралли на сырьевых площадках, - прогнозирует эксперт, - которое было подхвачено на азиатской ночной сессии, мы можем увидеть сегодня новые недельные максимумы в нефти еще до открытия российских торгов.

Российская газета вчера в 23:00