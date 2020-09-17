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Соловей.Инфо
Соловей.Инфо

Вероятность роста евро до 105 рублей оценил аналитик

С отметок выше 75 рублей накануне откатился доллар, а евро снизился до 88,5 рублей. О перспективах российской валюты рассказал аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Оценена вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Специально для "Российской газеты" Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс", оценил перспективы рубля и дал не самый утешительный прогноз: - В условиях ралли на сырьевых площадках, - прогнозирует эксперт, - которое было подхвачено на азиатской ночной сессии, мы можем увидеть сегодня новые недельные максимумы в нефти еще до открытия российских торгов.
Российская газетавчера в 23:00
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Рамблер

Доллару предрекли резкий рост

Рамблервчера в 04:52
RT на русском

Аналитик оценил перспективы курса рубля

RT на русскомвчера в 06:00
Shraibikus News

Названа вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Shraibikus Newsвчера в 05:12
ToDay News Ufa

Аналитик оценил перспективы курса рубля

ToDay News Ufaвчера в 06:05
Profinance.ru

Мнение: курс доллара может подняться до 85 рублей, а курс евро - до 105 рублей уже осенью

Profinance.ruвчера в 04:47
Комсомольская правда

Курс доллара на сентябрь: аналитик объяснил, возможен ли рост до 85 рублей

Комсомольская правдавчера в 03:53
Российская газета

Оценена вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Российская газетавчера в 23:00

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидеры еще пяти государств вошли в четверг в число обладателей шуточной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.
Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии
ТАСС Наука 20:39
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости16 сентября в 07:26
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Трамп указал на большую угрозу для выборов в лице Китая, чем Россия

Президент США Дональд Трамп раскритиковал директора ФБР Критофера Рэя за то, что тот не видит угрозы со стороны Китая в отношении предстоящих выборов в США, но говорит об активности со стороны России.
Интерфакс21:41

Гибридные автомобили оказались совсем не экологичными

Как сообщают представители Transport and Environment и Greenpeace, их данные базируются не на тестах на автодроме, а на реальных данных, собранных примерно у 20 000 водителей подключаемых гибридных автомобилей по всей Европе, которые фиксировали свой пробег и расход топлива.
Новые Известиявчера в 09:14

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Российские дипломаты намерены потребовать от США раъясненний

Телеканал сообщил, что Вашингтон поддерживает деятельность "украинских подразделений в Крыму", а якобы существующая российская программа выплат афганским талибам (террористическая организация "Талибан", запрещена в РФ) за убийства американских военных, о чем писали СМИ, является ответом на поддержку деятельности украинских террористов.
Интерфакс21:39
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