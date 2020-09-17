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Соловей.Инфо
Соловей.Инфо

Вероятность роста евро до 105 рублей оценил аналитик

С отметок выше 75 рублей накануне откатился доллар, а евро снизился до 88,5 рублей. О перспективах российской валюты рассказал аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Оценена вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Специально для "Российской газеты" Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс", оценил перспективы рубля и дал не самый утешительный прогноз: - В условиях ралли на сырьевых площадках, - прогнозирует эксперт, - которое было подхвачено на азиатской ночной сессии, мы можем увидеть сегодня новые недельные максимумы в нефти еще до открытия российских торгов.
Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Рамблер

Доллару предрекли резкий рост

Рамблервчера в 04:52
RT на русском

Аналитик оценил перспективы курса рубля

RT на русскомвчера в 06:00
Shraibikus News

Названа вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Shraibikus Newsвчера в 05:12
ToDay News Ufa

Аналитик оценил перспективы курса рубля

ToDay News Ufaвчера в 06:05
Profinance.ru

Мнение: курс доллара может подняться до 85 рублей, а курс евро - до 105 рублей уже осенью

Profinance.ruвчера в 04:47
Комсомольская правда

Курс доллара на сентябрь: аналитик объяснил, возможен ли рост до 85 рублей

Комсомольская правдавчера в 03:53
Российская газета

Оценена вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Российская газетавчера в 23:00

Мозг оказался способен запомнить новое слово всего за два часа

Результаты магнитоэнцефалографии (МЭГ) доказали, что уже в течение двух часов активность коры головного мозга сильно менялась, и данные изменения были более выраженными при заучивании слов, которые чем-то напоминали реально существующие.
ToDay News Ufaвчера в 14:44
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Режиссер неснятой «Дюны» оценил трейлер адаптации Дени Вильнёва: «Дорого и предсказуемо»

На прошлой неделе студия Warner Bros. представила первый трейлер к фильму Дени Вильнёва «Дюна», который станет новой киноверсией одноименного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта.
Popcornnews.ru17:30
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В ЕР обсудили кандидатуру сенатора от Новосибирской области в Совфед

Президиум реготделения «Единой России» будет рекомендовать генеральному совету партии на пост члена Совета Федерации от Заксобрания Новосибирской области Александра Карелина — депутата Госдумы, сообщили источники РБК Новосибирск.
РБК Новосибирск20:00
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В Совфеде по итогам выборов появится порядка 20 новых сенаторов

Порядка 20 новых членов Совета Федерации придут в верхнюю палату парламента по итогам прошедших выборов в регионах, сообщил ТАСС в четверг глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
ТАССвчера в 11:39
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Лавров уличил Тихановскую в призыве к уголовным преступлениям

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская делает заявления, которые провоцируют много вопросов, в том числе по сути призывает силовиков совершить измену Родине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Взгляд.рувчера в 12:57
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБКвчера в 06:54
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