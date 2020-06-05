Коронавирус

Live24Live24Вероятность взрыва инфляции из-за коронавируса оценила Набиуллина

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что социальные меры правительства в связи с распространением коронавируса не могут вызвать резкий скачок инфляции в России.
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В Находке разрешат прогулки и занятия спортом на улице малыми группами

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Уголовное дело в отношении 54-летнего Платошкина доктора исторических наук возбуждено по двум статьям — за склонение к совершению массовых беспорядков и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
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Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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