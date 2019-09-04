Футбол
Матч ТВВерратти предложил останавливать матчи при проявлениях расизма
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал инцидент с форвардом «Интера» Ромелу Лукаку. Бельгиец подвергся расистским оскорблениям по ходу матча с «Кальяри» (2:1) во 2-м туре серии А. — В таких ситуациях нужно останавливать матчи, иначе мы никуда не придем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 17:40, Вашингтон
Технологии
В интернете нашли базу со 419 миллионами телефонных номеров пользователей фейсбука
На незащищенном сервере без пароля обнаружили базу данных со 419 миллионами телефонных номеров пользователей фейсбука, сообщает TechCrunch.
Дождь 17:33
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Экономика
Стоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7%
Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, сообщила журналистам в кулуарах ВЭФ начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
РИА Новости вчера в 23:03
Единоборства
Александр Емельяненко объявил, что бой с Кокляевым состоится
Емельяненко пообещал «разорвать» представителя силового экстрима аналогично своей рубашке.
Prognozist 06:34
Футбол
Жена голландского полузащитника вынуждена была покинуть стадион в Иране
Жену полузащитника «Гол Гохар Сиржан» Кевина Янсена попросили уйти с трибун во время матча 2-го тура чемпионата Ирана с «Сайпой» (0:0), сообщает журналист Пежман Рахбар.
Спорт-Экспресс 17:12
Гаджеты
ASUS представила мощный игровой смартфон ROG Phone II
Официально представлен новый игровой смартфон ROG Phone II Ultimate Edition, который обладает 1 терабайтом встроенной памяти.
Vevby.ru 15:06
Политика
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Известия 15:30
Гаджеты
Google объявила о выходе Android 10
Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня вчера в 17:35
Гаджеты
Zerodium впервые оценила эксплоиты для Android дороже, чем для iOS
Атаки по сторонним каналам Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Известный брокер уязвимостей, компания Zerodium, обновила свой прайс-лист, и теперь эксплоиты для Android впервые в истории стоят больше, чем эксплоиты для iOS.
Хакер Online 03:30
Общество
Собянин открыл новую городскую площадь в «Москва-Сити»
Мэр отметил, что новое общественное пространство станет популярным у жителей города.
Информационный центр Правительства Москвы 09:35
Футбол
Донские клубы узнали соперников по Кубку России
Песчанокопская Чайка на стадии 1/32 финала со счётом 5:2 на выезде обыграла черкесский Интер.
Чемпионат-Ростов 03:29
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Футбол
Футболисту «Халла» диагностирован рак кишечника
Английский «Халл» в среду вечером сообщил о том, что у защитника клуба Ангуса Макдоналда диагностирован рак кишечника на ранней стадии.
Sportbox.RU 13:38
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
В апреле министр заявила, что в 2018 году продолжительность жизни женщин увеличилась на 0,2 года, а мужчин – на 0,3 года.
Газета.Ru 01:14
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM 15:17
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости 12:28
Футбол
Глушаков: друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», прокомментировал слова экс-тренера красно-белых Аттилы Мальфатти.
Чемпионат 16:50
Происшествия
СК возбудил дело после гибели пятилетней девочки в Турции
СК завел дело после гибели пятилетней девочки в Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:41
Экономика
ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".
Российская газета 04:08
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 15:09
Армия и оружие
Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на закрытом совещании отчитал военных за снижение доли исправных учебных самолетов.
Lenta.ru вчера в 19:44
Происшествия
На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу
В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru 08:05
Кино
Вышел трейлер фильма «Плохие парни 3»
В прокат фильм выйдет 17 января 2020 года. Первая часть "Плохих парней" вышла в прокат в 1995 году.
ТАСС 14:07
Шоу-бизнес
Певица Ханна раскрыла имя дочери
Певица Ханна (Анна Иванова) впервые показала лицо своей годовалой дочери и раскрыла ее имя, которое ранее скрывала.
Газета.Ru 05:39
Политика
Британские депутаты отвергли предложение Джонсона о досрочных выборах
Палата общин парламента Великобритании отвергла предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести в октябре досрочные выборы.
РБК 16:59