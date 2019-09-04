Футбол

Матч ТВМатч ТВВерратти предложил останавливать матчи при проявлениях расизма

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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал инцидент с форвардом «Интера» Ромелу Лукаку. Бельгиец подвергся расистским оскорблениям по ходу матча с «Кальяри» (2:1) во 2-м туре серии А. — В таких ситуациях нужно останавливать матчи, иначе мы никуда не придем.
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Верратти предложил останавливать матчи в случае проявления расизма

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Верратти призвал останавливать футбольные матчи при проявлениях расизма

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Футболист ПСЖ Верратти призвал останавливать матчи при проявлениях расизма

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Верратти предложил останавливать матчи при проявлениях расизма

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Верратти предложил останавливать матчи при проявлениях расизма

Sportbox.RUвчера в 22:53
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