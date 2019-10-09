Россия ассиметрично ответит на недопуск части делегации на сессию Генассамблеи ООН. Более того, Москва считает вполне осуществимым перенос комитета организации по разоружению за пределы США. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

с чего всё началось

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что РФ не может полностью симметрично отреагировать на невыдачу США виз российским делегатам, однако теперь Москва будет строже относиться к американским визовым запросам.

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