Политика

РИА НовостиРИА НовостиВершинин прокомментировал невыдачу США виз российским делегатам

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что РФ не может полностью симметрично отреагировать на невыдачу США виз российским делегатам, однако теперь Москва будет строже относиться к американским визовым запросам.
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с чего всё началось

«Мы будем строже относиться к визовым запросам США»

Россия ассиметрично ответит на недопуск части делегации на сессию Генассамблеи ООН. Более того, Москва считает вполне осуществимым перенос комитета организации по разоружению за пределы США. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
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РЖД сделают туалеты на вокзалах бесплатными для всех

В РЖД решили отменить плату за пользование туалетами на вокзалах с поездами дальнего следования.
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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
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ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

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Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
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Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы

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Обновление Windows 10 позволит отвечать с ПК на звонки с телефона на Android

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