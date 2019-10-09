Политика
РИА НовостиВершинин прокомментировал невыдачу США виз российским делегатам
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что РФ не может полностью симметрично отреагировать на невыдачу США виз российским делегатам, однако теперь Москва будет строже относиться к американским визовым запросам.
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с чего всё началось
Россия ассиметрично ответит на недопуск части делегации на сессию Генассамблеи ООН. Более того, Москва считает вполне осуществимым перенос комитета организации по разоружению за пределы США. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.Известия17:01
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