Версия игры Death Stranding геймдизайнера Хидео Кодзимы для ПК получит бонусный контент, представляющий собой «косметические» дополнения на тему Half-Life. Об этом 2 марта сообщило Twitter-сообщество 505 Games.

Версия Death Stranding для ПК будет содержать сюрпризы из Half-Life

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