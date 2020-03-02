Игры
REGNUMВерсия Death Stranding для ПК будет содержать сюрпризы из Half-Life
Версия игры Death Stranding геймдизайнера Хидео Кодзимы для ПК получит бонусный контент, представляющий собой «косметические» дополнения на тему Half-Life. Об этом 2 марта сообщило Twitter-сообщество 505 Games.
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Экономика
Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.
Политика
Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле
Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Футбол
«Локо» отказался от чемпионской гонки, «Спартак» «живой», по судейству есть вопросы. «8-16» с участием Быстрова, Черышева и Сабитова
Программа "8-16" от 2 марта Открыть видео ЦСКА — "Урал" — 1:1 Открыть видео Черышев (про гол Фернандеса): Если бы кто-то просто выдвинулся на Марио, он бы даже не смог опустить мяч, не то что пробить.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Здоровье
В Челябинске стало меньше заболевших гриппом и ОРВИ
В Челябинске за последнюю неделю отмечено снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Прирост заболевших уменьшился на 16,5 процентов.
Общество
Собянин объявил о мерах борьбы с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на новости об инфицированном новым типом коронавируса мужчине, вернувшимся из Италии.
Общество
Судно с космодромом «Морской старт» направилось из США в Россию
Гонконгское судно Xin Guang Hua с пусковой платформой Odyssey проекта «Морской старт» вышло из США и начало свой путь к берегам России, об этом в понедельник, 2 марта, сообщили представители российской группы компаний S7.
Политика
Супервторник в США пройдет без гея и миллиардера
Демократическая партия США готовится к Супервторнику, который пройдет 3 марта.
Армия и оружие
Саудовская Аравия намерена направить гумпомощь в Идлиб через ООН
Саудовская Аравия рассматривает вариант отправки гуманитарной помощи в сирийский Идлиб посредством такого нейтрального партнёра как ООН.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова и дочь Тимати сделали одинаковые прически
Алена Шишкова рассказала фанатам, что сменила образ и сделала такую же прическу, как у дочери Тимати.
Политика
Пушков назвал мудрым лишение Украины ядерного оружия
Решение об изъятии у Украины ядерного оружия в начале 90-х годов XX века является очень мудрым, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Кино
Известный актер Халит Эргенч уступил первенство Бураку Озчивиту
Происшествия
На Кубани задержали банду полицейских
В Краснодарском крае правоохранители раскрыли и задержали преступное сообщество, полностью состоящее из местных полицейских.
Технологии
Facebook упростила приложение Messenger для платформы Apple
Новая версия появится для платформы iOS компании Apple. Об этом говорится на сайте Facebook.
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Игры
Marvel анонсировала мобильную RPG в открытом мире
Marvel Entertainment представила мобильную игру Marvel Future Revolution. Это будет мультиплеерная RPG в открытом мире.
Общество
Пользователи «Яндекс.Такси» возмутились новым рейтингом пассажиров
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Здоровье
Жэньминь жибао (Китай): действительно ли США готовы к борьбе с новым коронавирусом? (Жэньминь жибао)
Отвечая на вопросы республиканца Джона Кеннеди (John Kennedy) о ситуации с распространением нового типа коронавируса, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф (Chad Wolf) продемонстрировал свою неосведомленность происходящим.