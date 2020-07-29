Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВерсия: Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в Судан

Россияне, задержанные минувшей ночью в среду, 29 июля, в санатории под Минском, могли воспользоваться этим городом, как транзитной точкой. Ведь из Москвы из-за коронавирусных ограничений за границу вылететь невозможно. А в Белоруссии с международным сообщением все намного проще.
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Белорусские СМИ разъяснили назначение найденных у россиян молитв и презервативов

Взгляд.ру12:42

Версия: Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в Судан

Комсомольская правда11:10

Задержанные в Белоруссии россияне были «вооружены» презервативами

АБН09:09
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Футбол

Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
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Девушки из белорусского санатория рассказали о «россиянах из ЧВК»

Девушки, отдыхающие в минском санатории «Белорусочка», где прошло задержание россиян, ждали, что эти мужчины присоединятся к ним на танцах, пишут белорусские СМИ.
Взгляд.ру 13:04
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Экономика

С августа в России повысят пенсии и пособия и изменят тарифы ОСАГО

Целый ряд нововведений вступит в силу в России с 1 августа. Среди наиболее значимых — повышение пенсий, стоимости ОСАГО и рост цен на газ.
iReactor 07:45
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Футбол

«Локомотив» подписал контракт с узбекским футболистом Жалолиддиновым

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего полузащитника узбекского «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова.
RT на русском 12:54
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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
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Происшествия

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

РБК 12:45
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
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Общество

FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.
ТАСС вчера в 19:08
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Футбол

«Химки» и ЦСКА откроют новый сезон РПЛ: расписание первого тура

Российская Премьер-лига опубликовала расписание первого тура нового чемпионата России.
Евро-футбол.ру 13:27
Общество

В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах России в ближайшие дни.
RT на русском 07:38
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Происшествия

Бывший замглавы УФСИН по Петербургу признан виновным в убийстве

Газета.Ru 10:17
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Экономика

Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ вчера в 15:07
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Происшествия

Поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в США

Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в городе Темпе в американском штате Аризона.
Lenta.ru 13:39
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Футбол

«Зенит» объявил об уходе Ивановича

Бранислав Иванович покинул «Зенит». Клуб объявил об этом в своих соцсетях.
Спорт день за днем 05:53
Экономика

Spotify завершил II квартал с чистым убытком и выручкой хуже прогнозов

Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify Technology SA по итогам второго квартала отчитался о чистом убытке и выручке, которые оказались хуже ожиданий аналитиков, однако число активных пользователей и платных подписчиков выросло больше прогнозов.
Интерфакс 07:30
Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

Lenta.ru 12:49
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем

В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54
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Политика

Украина пожаловалась в ООН на парад ВМФ России в Севастополе

Украина направила жалобу генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришу из-за проведения военно-морского парада ко дню ВМФ России в Севастополе.
Известия 01:49
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Политика

Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией

Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ 13:36
Политика

Появилось видео задержания в Минске бойцов ЧВК Вагнера

Телеканал "Беларусь 1" опубликовал кадры с момента задержания 33 сотрудников частной военной компании "Вагнер" в Минске.
Газета.Ru 08:52
Общество

Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок.
РИА Новости 13:55
Политика

В Минск начали стягивать войска

В Минск начали стягивать колонны военной техники с солдатами.
Lenta.ru 11:51
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Футбол

Губернатор поздравил тульский «Арсенал» с окончанием сезона

Заместитель губернатора обсудил с и.о. главного тренера «Арсенала» Сергеем Подпалым, капитаном команды Кириллом Комбаровым и другими футболистами прошедший сезон и подготовку к новому.
Молодой коммунар 12:31
Происшествия

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Ведомости вчера в 10:49
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Армия и оружие

Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»

Piter.tv вчера в 08:22
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Общество

Названа новая угроза для экономики США

В следующем году в США может резко снизиться рождаемость, что станет новым вызовом для экономики и после окончания пандемии коронавируса.
Lenta.ru 11:56
Футбол

Депутат ГД попросил Генпрокуратуру проверить работу футбольных судей

Ранее сообщалось, что футбольный арбитр Сергей Лапочкин подозревался в ставках на тотализаторе и предвзятом судействе матча 27-го тура РПЛ «Cпартак» - «Локомотив».
Аргументы и Факты 12:59
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Экономика

Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос в три раза

Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые шесть месяцев 2020 года составил 42,3 млрд руб. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,1 млрд руб.), следует из отчетности компании.
РБК 13:45
Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

В Иркутской области обнаружили легкомоторный самолет Ан-2, который пропал девять дней назад.
Известия вчера в 02:23
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