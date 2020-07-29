Россияне, задержанные минувшей ночью в среду, 29 июля, в санатории под Минском, могли воспользоваться этим городом, как транзитной точкой. Ведь из Москвы из-за коронавирусных ограничений за границу вылететь невозможно. А в Белоруссии с международным сообщением все намного проще.

Версия: Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в Судан

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