Версия врачей ФРГ по диагнозу Навального не нашла подтверждения
Российские медики установили определенный диагноз, объясняющий состояние Навального и динамику лечения. Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Воздушное судно экстренно село в Омске.В источнике
С чего всё началось
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Версия об отравлении Алексея Навального рассматривалась российскими врачами, но подтверждения не нашла, рассказал РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых.
РИА Новости13:36
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