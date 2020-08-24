СКР не стал заводить дело о возможном покушении на Навального

По делу о возможном отравлении впавшего в кому оппозиционера Алексея Навального до сих пор не завели уголовное дело, при том что срок принятия решения истек в 13:30 воскресенья, сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.