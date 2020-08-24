Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РЕН ТВ
РЕН ТВ

Версия врачей ФРГ по диагнозу Навального не нашла подтверждения

Российские медики установили определенный диагноз, объясняющий состояние Навального и динамику лечения. Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Воздушное судно экстренно село в Омске.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному

Версия об отравлении Алексея Навального рассматривалась российскими врачами, но подтверждения не нашла, рассказал РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых.
РИА Новости13:36
Подробнее о событии
Ведомости

В Центре Пирогова подвергли сомнению выводы немецких врачей о Навальном

Ведомости13:38
Коммерсантъ

Врач из РФ: немецкая версия отравления Навального не подтвердилась в первый же день

Коммерсантъ13:38
Lenta.ru

Российский медэксперт оценил версию немецких врачей о состоянии Навального

Lenta.ru13:15
Фонтанка.Ру

Атропином Навального лечили, версию рассматривали. Российские врачи не услышали ничего нового от немецких коллег

Фонтанка.Ру13:24
RT на русском

Российский медэксперт прокомментировал заявление клиники «Шарите»

RT на русском13:18
РИА Новости

Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному

РИА Новости13:36
Московский Комсомолец

Врач: версия отравления у Навального была у омских медиков

Московский Комсомолец13:12

Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального
РБК12:28
242

СКР не стал заводить дело о возможном покушении на Навального

По делу о возможном отравлении впавшего в кому оппозиционера Алексея Навального до сих пор не завели уголовное дело, при том что срок принятия решения истек в 13:30 воскресенья, сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Коммерсантъ08:32
93

Роналду и Месси впервые поделили обложку футбольного симулятора

Впервые в истории компьютерных игр два лучших футболиста современности – португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса» и аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» оказались на одной обложке одного симулятора.
ProstoProSport12:55

Айрат Дильмухаметов приговорен к девяти годам колонии строгого режима

Обвинение активисту вынесли сразу после последнего слова Центральный окружной военный суд в Самаре сегодня приговорил к девяти годам колонии строгого режима башкирского общественника Айрата Дильмухаметова.
Коммерсантъ Уфа09:16

Раскрыт секрет зажигательного предвыборного танца Ельцина в 1996 году

Секрет зажигательного танца политика раскрыл организатор его предвыборной кампании Сергей Лисовский в опубликованной на YouTube шестой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.
Lenta.ru13:08
4

В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на СМИ, Россия планирует возобновить авиасообщение с рядом стран, среди которых — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).
REGNUM03:26
434

Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru11:22
791

«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15
2