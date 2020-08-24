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Версия врачей ФРГ по диагнозу Навального не нашла подтверждения

Несколько часов назад врачи зарубежной клиники заявили, что Навальный отравился токсином из группы ингибиторов холинэстеразы. Чем закончится тяжелое течение болезни остается неизвестным.В источнике
С чего всё началось
Город55.ру

Версия врачей ФРГ по Навальному прорабатывалась изначально в Омске

В четверг лайнер, на котором Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске по той причине, что политику стало плохо. По словам руководства медучреждения, куда доставили Навального, ядов в его организме не выявили. В субботу его перевезли в берлинскую клинику Charite.
Город55.ру14:14
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РБК

Российские врачи не согласились с выводами немецких медиков по Навальному

РБК13:46
Ведомости

В Центре Пирогова подвергли сомнению выводы немецких врачей о Навальном

Ведомости13:38
Московский Комсомолец

Врач: версия отравления у Навального была у омских медиков

Московский Комсомолец13:12
РИА Новости

Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному

РИА Новости13:36
RT на русском

Российский медэксперт прокомментировал заявление клиники «Шарите»

RT на русском13:18
Lenta.ru

Российский медэксперт оценил версию немецких врачей о состоянии Навального

Lenta.ru13:15
Коммерсантъ

Российские врачи отвергли немецкую версию отравления Навального в первый же день

Коммерсантъ13:38

Врачи омской больницы не нашли токсичных веществ в крови Навального

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что операция по "эвакуации" Алексея Навального на Запад разворачивается по всем правилам гибридной войны, поэтому заявление "Шарите" о его "отравлении" абсолютно не удивляет.
Врачи омской больницы не нашли токсичных веществ в крови Навального
Слово и Дело14:32
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Российские ВКС ответили на гибель генерала в Сирии

Предполагается, что активизация действий российских военных связана с оживлением активности боевиков в центре и на востоке Сирии, а также с гибелью в результате подрыва на мине генерал-майора Вячеслава Гладких.
Российские ВКС ответили на гибель генерала в Сирии
Военное обозрение10:35
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NASA просит помочь с научными целями для изучения Луны

Присланные предложения должны помочь специальной команде, которая в настоящее время формируется внутри Управления научных миссий NASA и призвана "разработать детальные задачи для достижения научных целей, которые уже определены Управлением по исследованию и планированию миссий с участием человека HEOMD".
Газета.Ru08:15

Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
РБК12:28
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Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru14:02
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Турчинов заявил о возможности Зеленского начать наступление на Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что у президента Владимира Зеленского есть возможность начать наступление на Крым.
Lenta.ru08:16
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Камуфляжные рясы для священников представили на форуме «Армия-2020»

На VI международном форуме «Армия-2020», который открылся в Подмосковье, в экспозиции Главного храма Вооруженных сил представлены военно-полевые рясы для священнослужителей - в том числе камуфляжные.
Общественное телевидение России11:43
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Адвокат Ефремова сообщил СК и Генпрокуратуре о давлении и угрозах

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий артиста и театра кино Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, написал обращение председателю Следственного комитета и генеральному прокурору о давлении и угрозах уголовным делом ему самому.
Интерфакс15:30
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Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новости14:41
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Прокуратура увязала надпись Neuhausen с «фашистской Германией»

Прокуратура Гурьевского района Калининградской области потребовала от управляющей компании ООО «УК Восточная резиденция» убрать со стены дома в Гурьевске на Пражском бульваре, 1, крупное изображение с надписью Neuhausen.
Русский Запад07:54
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СК Белоруссии рассказал о попытке провокации с участием «журналистов»

Следственный комитет Белоруссии утверждает, что неустановленные журналисты предлагали 17-летнему белорусу, задержанному за участие в протестных акциях в Минске, рассказать о якобы изнасиловании сотрудниками ОМОН.
РИА Новости13:56

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.
Коммерсантъ01:52
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