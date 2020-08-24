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Версия врачей ФРГ по диагнозу Навального не нашла подтверждения

Несколько часов назад врачи зарубежной клиники заявили, что Навальный отравился токсином из группы ингибиторов холинэстеразы. Чем закончится тяжелое течение болезни остается неизвестным.В источнике
С чего всё началось
Город55.ру

Версия врачей ФРГ по Навальному прорабатывалась изначально в Омске

В четверг лайнер, на котором Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске по той причине, что политику стало плохо. По словам руководства медучреждения, куда доставили Навального, ядов в его организме не выявили. В субботу его перевезли в берлинскую клинику Charite.
Город55.рувчера в 14:14
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Ведомости

В Центре Пирогова подвергли сомнению выводы немецких врачей о Навальном

Ведомостивчера в 13:38
Коммерсантъ

Российские врачи отвергли немецкую версию отравления Навального в первый же день

Коммерсантъвчера в 13:38
Московский Комсомолец

Врач: версия отравления у Навального была у омских медиков

Московский Комсомолецвчера в 13:12
URA.Ru

Версию немецких врачей о Навальном опровергли в Пироговке

URA.Ruвчера в 13:28
RT на русском

Российский медэксперт прокомментировал заявление клиники «Шарите»

RT на русскомвчера в 13:18
Lenta.ru

Российский медэксперт оценил версию немецких врачей о состоянии Навального

Lenta.ruвчера в 13:15
РИА Новости

Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному

РИА Новостивчера в 13:36

Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Известия22:31
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СККШ-586 на форуме Армия-2020

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ANNA-News23 августа в 02:43
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Появилось видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе

Видео перехвата вертолетами министерства обороны Белоруссии воздушных шаров с бело-красно-белым флагом оппозиции, запущенных, вероятно, с территории Литвы, опубликовал портал "Военно-политическое обозрение".
Известия00:23
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Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов ("Мостотрест") впервые за шесть лет заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного во вторник на сайте издания.
ТАСС01:08
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