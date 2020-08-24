Версия врачей ФРГ по диагнозу Навального не нашла подтверждения
Несколько часов назад врачи зарубежной клиники заявили, что Навальный отравился токсином из группы ингибиторов холинэстеразы. Чем закончится тяжелое течение болезни остается неизвестным.В источнике
С чего всё началось
Версия врачей ФРГ по Навальному прорабатывалась изначально в Омске
В четверг лайнер, на котором Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске по той причине, что политику стало плохо. По словам руководства медучреждения, куда доставили Навального, ядов в его организме не выявили. В субботу его перевезли в берлинскую клинику Charite.
Город55.рувчера в 14:14
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Коммерсантъвчера в 13:38