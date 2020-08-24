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Версия врачей ФРГ по диагнозу Навального не нашла подтверждения

Несколько часов назад врачи зарубежной клиники заявили, что Навальный отравился токсином из группы ингибиторов холинэстеразы. Чем закончится тяжелое течение болезни остается неизвестным.В источнике
С чего всё началось
Город55.ру

Версия врачей ФРГ по Навальному прорабатывалась изначально в Омске

В четверг лайнер, на котором Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске по той причине, что политику стало плохо. По словам руководства медучреждения, куда доставили Навального, ядов в его организме не выявили. В субботу его перевезли в берлинскую клинику Charite.
Город55.рувчера в 14:14
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РБК

Российские врачи не согласились с выводами немецких медиков по Навальному

РБКвчера в 13:46
Коммерсантъ

Российские врачи отвергли немецкую версию отравления Навального в первый же день

Коммерсантъвчера в 13:38
News.ru

Врач отверг версию отравления Навального

News.ruвчера в 12:53
RT на русском

Российский медэксперт прокомментировал заявление клиники «Шарите»

RT на русскомвчера в 13:18
Lenta.ru

Российский медэксперт оценил версию немецких врачей о состоянии Навального

Lenta.ruвчера в 13:15
Московский Комсомолец

Врач: версия отравления у Навального была у омских медиков

Московский Комсомолецвчера в 13:12
РИА Новости

Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному

РИА Новостивчера в 13:36

В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости23:37
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUMвчера в 04:17
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Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести открытое расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.
МР7.рувчера в 15:58
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Выбираем гаджет к новому учебному году с партнёрами 3DNews. Часть I

Начинаются горячие дни покупок принадлежностей к учебному году, и советы партнёров 3DNews, специализирующихся на выпуске различных электронных устройств, могут помочь в выборе необходимого гаджета с высокой функциональностью при приемлемой цене.
3DNews02:00
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В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности

В Москве по решению Пресненского суда арестован руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
BFM.ruвчера в 12:59
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«Детский мир» в I полугодии снизил чистую прибыль по МСФО на 49,7%

Группа "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, сократил чистую прибыль по МСФО в первом полугодии 2020 года на 49,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 1,102 миллиарда рублей (стандарт МСФО 17), говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ02:49