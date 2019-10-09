Армия и оружие
Газета.RuВертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции. В этот момент на мероприятии маршировали военные.
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с чего всё началось
В Twitter было опубликовано видео, на котором видно, как транспортно-боевой вертолёт Ми-35П российского производства разрушил трибуны со зрителями в Индонезии.Rambler News Service07:17
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