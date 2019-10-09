с чего всё началось

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции. В этот момент на мероприятии маршировали военные.

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

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Армия и оружие Турция начала военную операцию в Сирии Президент Турции объявил о начале операции "Источник мира" Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие Вооруженные силы проводят ее вместе с формированиями "Сирийской свободной армии" — одним из крупнейших объединений вооруженных группировок.

Игры Sony подтвердила анонс PlayStation 5 Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.

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Финансы ВТБ отказался от приема вкладов в евро ВТБ не первый банк, который отказался от приема вкладов в евро. Ранее такие решения приняли "Авангард", Ситибанк, Альфа-банк и Сбербанк.

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Гаджеты Наушники Apple AirPods 3 продают по цене дорогого автомобиля Всего два слова позволят вам сэкономить при замене наушников Apple AirPods на новые Согласно инсайдерской информации, желающие могут попробовать приобрести пластиковые запчасти наушников Apple AirPods 3, которые продает анонимный сотрудник компании, где производится грядущий аксессуар.