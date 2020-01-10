Происшествия
РИА НовостиВертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 компании "Красавиа" совершил экстренную посадку в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель профильных служб региона. Это произошло в 289 километрах северо-восточнее Хатанги, причиной, по предварительным данным, стал отказ двигателя — сработал датчик неисправности.
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Политика
CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами
Технологии
Правозащитные организации обратились к Google из-за предустановленных приложений
Ряд международных общественных организаций написали открытое письмо генеральному директору Google Сундару Пичаи с просьбой пересмотреть политику по предустановленным на устройства приложениям.
Шоу-бизнес
Меган Маркл вернулась к сыну в Канаду, оставив принца Гарри в Британии
Герцогиня Сассекская вернулась из Великобритании в Канаду к восьмимесячному сыну Арчи, за которым во время её отсутствия присматривала няня.
Теннис
Медведев прокомментировал свой удар ракеткой по судейской вышке
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал эпизод с ударом по судейской вышке ракеткой во время матча с аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Наука
Как последние 10 лет изменили представление науки о происхождении человека
Одновременное существование двух видов австралопитеков усложняет их изучение, и палеоантропологи отмечают, что подобные открытия являются революционными для понимания происхождения науки.
Общество
В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Шоу-бизнес
Лолита выиграла первый суд у мужа Дмитрия Иванова
Происшествия
В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян
Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Политика
Зеленский назвал канадцев жителями «Канадии»
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в обращении к гражданам Канады, опубликованном на его странице в твиттере.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Экономика
Минфин не поддержал налоговую реконструкцию при наказании фирм-уклонистов
Отрицание налоговой реконструкции Письмо Минфина за подписью первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова было направлено руководителю ФНС Михаилу Мишустину 13 декабря.
Политика
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
Наука
Собаки в доме снижают риск развития шизофрении
Специалисты Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса заметили, что люди, которые первые 12 лет жизни росли вместе с собакой, реже остальных страдали от шизофрении и биполярного расстройства.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка
Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович сильно поправилась
Знаменитая голливудская актриса Милла Йовович в настоящее время находится в ожидании третьего ребенка.
Общество
Редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
Политика
Генсек ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония
«Обязательства по обеспечению свободы СМИ и свободного распространения информации закреплены в Хельсинском заключительном акте», — отметил генсек ОБСЕ в своём ответе на обращение главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, направленное в связи с ситуацией со Sputnik Эстония.
Происшествия
Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
Финансы
Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Происшествия
В Прикамье под Краснокамском произошло массовое ДТП: есть пострадавшие
Информресурсы сообщают предварительные данные о семи пострадавших. На место ЧП выехали восемь бригад скорой помощи.
Шоу-бизнес
Алексей Макаров показал, как сейчас выглядит дочь Любови Полищук
Актер Алексей Макаров показал в Instagram свежее селфи с актрисой Мариэттой Цигаль-Полищук.