Вертолет совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

с чего всё началось

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