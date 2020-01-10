Происшествия
ТАССМи-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае
В администрации Хатанги отметили, что пассажиров Ми-8 должен забрать вылетевший из села вертолет.
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Вертолет совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.ТАСС02:04
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Футбол
Швеция — Молдова 1:0
На 32-й минуте мяч забил Джордан Ларссон, который на клубном уровне выступает за московский «Спартак». Это первый гол форварда за сборную.
Политика
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
В Казахстане назвали основную версию авиакатастрофы в Алма-Ате
Крушение самолета Fokker-100 в Алма-Ате произошло по причине обледенения воздушного судна.
Спорт
Шахматист Карлсен указал на ошибку Гитлера в войне с Россией
Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен пошутил об ошибках в военной тактике, допущенных Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом в войнах с Россией.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Политика
Удастся ли установить перемирие в Ливии
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Политика
Протестующие в Абхазии вынесли оружие из администрации президента
Общество
«Apple» обвинили в нарушении патентных прав
Производитель медоборудования «Masimo» обвинил «Apple» в нарушении патентных прав.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки
Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
Политика
Оба «черных ящика» с разбившегося в Тегеране самолета повреждены
Экономика
Касперская просила ЦБ разобраться с «Нэклис-Банком»
Гендиректор группы «InfoWatch» Наталья Касперская сама попросила Банк России разобраться с «Нэклис-Банком», который сегодня лишился лицензии.
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Авто
В Сети опубликовали фото внедорожника Aurus Komendant
Первый автосалон Aurus открылся 23 августа в Москве. В шоуруме представлены седан Senat S600 и лимузин Senat Limousine.
Происшествия
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Хоккей
Панарин побил рекорд великого канадца Гретцки
В матче регулярного чемпионата НХЛ, где "Нью-Йорк Рейнджерс" дома встречался с "Нью-Джерси Девилз", российский хоккеист Артемий Панарин набрал три очка.
Футбол
Месси верит в Вальверде и призывает сплотиться
Форвард "Барселоны" Лионель Месси после поражения в полуфинальной игре Суперкубка Испании с "Атлетико" ответил на вопрос, верит ли он в главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде:Да.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Экономика
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Финансы
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 61,23 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 64,3037 рубля.
Армия и оружие
Протурецкие боевики перестреляли друг друга на севере Сирии
Автоспорт
Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева остановился на пятом этапе ралли-рейда "Дакар" из-за проблем с двигателем, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Общество
В Кургане спонсоры отправили в общество слепых просроченные продукты
Как отметила Екатерина, подарочный набор с продуктами питания, срок годности которых закончился еще в сентябре, вручили ее бабушке на утреннике в обществе слепых.
Экономика
Fitch посчитало, сколько заемщиков отдавали банкам более 80% доходов
Как сообщает РБК, по этой методологии в группу с долговой нагрузкой выше 80% можно отнести чуть менее 25% банковских клиентов.