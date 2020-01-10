Происшествия

ТАССТАССМи-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

В администрации Хатанги отметили, что пассажиров Ми-8 должен забрать вылетевший из села вертолет.
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с чего всё началось

Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

Вертолет совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.
ТАСС02:04

Подробнее о событии

В Красноярском крае с места экстренной посадки Ми-8 забрали пассажиров

РИА Новости04:11

«Полный вертолет детей»: на Таймыре аварийно сел МИ-8, перевозивший малышей с каникул

КП - Красноярск03:14

На борту аварийно севшего на Таймыре вертолета были школьники

Newslab.ru03:16

На борту вертолета, совершившего аварийную посадку в Красноярском крае, находились дети

ТВК02:59

На Таймыре аварийно сел вертолет Ми-8. Он перевозил школьников

НГС2401:23

Вертолет Ми-8 экстренно сел на Таймыре из-за отказа двигателя

Интерфакс01:20

«Красавиа» эвакуировала людей с места вынужденной посадки Ми-8 в Красноярском крае

ТАСС04:11
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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Футбол

Швеция — Молдова 1:0

На 32-й минуте мяч забил Джордан Ларссон, который на клубном уровне выступает за московский «Спартак». Это первый гол форварда за сборную.
Евро-футбол.ру вчера в 13:37
Политика

CNN: украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами

Украинский Boieng, разбившийся в Иране, был сбит не одной иранской ракетой, а двумя, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к американской разведке.
Коммерсантъ 04:38
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Происшествия

В Казахстане назвали основную версию авиакатастрофы в Алма-Ате

Крушение самолета Fokker-100 в Алма-Ате произошло по причине обледенения воздушного судна.
REGNUM 04:44
Спорт

Шахматист Карлсен указал на ошибку Гитлера в войне с Россией

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен пошутил об ошибках в военной тактике, допущенных Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом в войнах с Россией.
Московский Комсомолец 04:25
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Политика

Удастся ли установить перемирие в Ливии

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в качестве посредников призвали «все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января, объявить устойчивое прекращение огня, подкреплённое необходимыми мерами, которые должны быть приняты для стабилизации обстановки на земле и нормализации повседневной жизни в Триполи и других городах, и немедленно сесть за стол переговоров».
RT на русском 03:40
Политика

Протестующие в Абхазии вынесли оружие из администрации президента

Евразия Daily 03:35
Общество

«Apple» обвинили в нарушении патентных прав

Производитель медоборудования «Masimo» обвинил «Apple» в нарушении патентных прав.
ГЛАС.RU 00:39
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
ТАСС Наука вчера в 21:24
Происшествия

В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки

Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
РБК 04:49
Политика

Оба «черных ящика» с разбившегося в Тегеране самолета повреждены

ТАСС вчера в 11:49
Экономика

Касперская просила ЦБ разобраться с «Нэклис-Банком»

Гендиректор группы «InfoWatch» Наталья Касперская сама попросила Банк России разобраться с «Нэклис-Банком», который сегодня лишился лицензии.
ГЛАС.RU 03:37
Политика

FT сообщила о новых британских санкциях против россиян

Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 03:05
Авто

В Сети опубликовали фото внедорожника Aurus Komendant

Первый автосалон Aurus открылся 23 августа в Москве. В шоуруме представлены седан Senat S600 и лимузин Senat Limousine.
RuNews24.ru 02:47
Происшествия

В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки

Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 20:51
Политика

В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 03:54
Шоу-бизнес

Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности

Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Телепрограмма вчера в 01:16
Хоккей

Панарин побил рекорд великого канадца Гретцки

В матче регулярного чемпионата НХЛ, где "Нью-Йорк Рейнджерс" дома встречался с "Нью-Джерси Девилз", российский хоккеист Артемий Панарин набрал три очка.
Life.ru 04:48
Футбол

Месси верит в Вальверде и призывает сплотиться

Форвард "Барселоны" Лионель Месси после поражения в полуфинальной игре Суперкубка Испании с "Атлетико" ответил на вопрос, верит ли он в главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде:Да.
Soccer.ru 03:44
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
РБК 03:20
Происшествия

В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек

Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
РБК 03:24
Экономика

Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Lenta.ru вчера в 11:19
Финансы

Официальный курс доллара на пятницу снизился до 61,23 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 64,3037 рубля.
ПРАЙМ вчера в 04:37
Армия и оружие

Протурецкие боевики перестреляли друг друга на севере Сирии

Евразия Daily 03:41
Автоспорт

Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева остановился на пятом этапе ралли-рейда "Дакар" из-за проблем с двигателем, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
РИА Новости вчера в 05:10
Общество

В Кургане спонсоры отправили в общество слепых просроченные продукты

Как отметила Екатерина, подарочный набор с продуктами питания, срок годности которых закончился еще в сентябре, вручили ее бабушке на утреннике в обществе слепых.
Новые Известия вчера в 05:43
Экономика

Fitch посчитало, сколько заемщиков отдавали банкам более 80% доходов

Как сообщает РБК, по этой методологии в группу с долговой нагрузкой выше 80% можно отнести чуть менее 25% банковских клиентов.
Право.ру 01:37
Как работают Яндекс.Новости?
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Хатанга
Село в России
Село в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, один из самых северных населённых пунктов России, порт. Село расположено на реке Хатанге. Центр сельского поселения Хатанга.
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