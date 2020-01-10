Происшествия
РИА НовостиВертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 компании "Красавиа" совершил экстренную посадку в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель профильных служб региона. Это произошло в 289 километрах северо-восточнее Хатанги, причиной, по предварительным данным, стал отказ двигателя — сработал датчик неисправности.
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Политика
Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ
9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий.
Общество
Чиновник в РФ пожаловался на взятку в виде $10 тысяч и бутылки водки
Заместителю министра транспорта России Владимиру Токареву предложили взятку в виде 10 тыс. долларов и бутылки водки.
Армия и оружие
Апгрейд машины боевой: морпехи получат обновленную бронетехнику
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Единоборства
Нурмагомедов показал постер боя с Фергюсоном в стиле «Игры Престолов»
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал постер своего предстоящего боя с американцем Тони Фергюсоном.
Армия и оружие
Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео
Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Наука
Пересадка почки добавила пациенту еще один ВИЧ
Американские медики обнаружили, что при пересадке ВИЧ-инфицированных органов два вируса — донора и реципиента — могут сосуществовать в организме.
Теннис
Рублёв — о формате ATP Cup: так нечестно
Третья ракетка России Андрей Рублёв считает, что формат турнира ATP Cup необходимо реформировать.
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Во втором сезоне «Ведьмака» покажут персонажей, которые относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Футбол
«Динамо» вылетело в Турцию на первый сбор
Московское «Динамо» отправилось в Турцию на первый тренировочный сбор, который продлится до 21 января.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд
Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Финансы
Курс доллара снизился до 61,23 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6,5 копейки и составил 61,23 рубля.
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Происшествия
Отец погибшей в ДТП студентки подаёт жалобу в Верховный суд Бурятии
Жалобу подготовили адвокаты из Москвы и Санкт-Петербурга Сегодня отец погибшей в страшном ДТП 17-летней девушки обжалует действия судьи Прибайкальского райсуда в Верховном суде Бурятии.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов
Появились фотографии первого прототипа внедорожника Aurus Komendant.
Футбол
«Краснодару» предложили 16 млн евро за Сулейманова
Отмечается, что «Севилья» пока взяла паузу, но так как наставник клуба Юлен Лопетеги очень хочет видеть футболиста в своей команде, на какой-то из пунктов испанцы могут согласиться.
Происшествия
Подросток едва не утонул в аквапарке Новосибирска. СК возбудил дело
16-летний подросток застрял в бассейне аквапарка, не смог вынырнуть и едва не утонул.
Экономика
Стали известны некоторые доходы, освобожденные от налогов в 2020 году
С 1 января 2020 года россиян освободили от уплаты некоторых видов налога на доход физических лиц (НДФЛ).
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Политика
Российский МИД прокомментировал акции протеста в Абхазии
Россия расценивает происходящие события в Абхазии как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в стране в рамках правового поля, сообщили в пятницу в МИД РФ.
Происшествия
Российский чиновник незаконно охотился на косуль из окна Gelandewagen
Как сообщает Ura.ru, по предварительной версии, чиновник стрелял по животным прямо из окна служебного Mercedes Gelandewagen.
Транспорт
Правительство готовит льготы для владельцев электромобилей
В плане-графике стимулирования развития электротранспорта на 2020 год содержатся предложения, согласно которым владельцев такого вида машин могут освободить от транспортного налога, разрешить им ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, пользоваться бесплатно парковками, оснащенными зарядными устройствами, а также свободно ездить по платным трассам.