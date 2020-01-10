Вертолет Ми-8 компании "Красавиа" совершил экстренную посадку в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель профильных служб региона. Это произошло в 289 километрах северо-восточнее Хатанги, причиной, по предварительным данным, стал отказ двигателя — сработал датчик неисправности.

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Общество «ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.

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Политика Российский МИД прокомментировал акции протеста в Абхазии Россия расценивает происходящие события в Абхазии как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в стране в рамках правового поля, сообщили в пятницу в МИД РФ.