Нарьян-Мар, 21 марта 2020, 19:55 — REGNUM В Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Bell 206В-III, на борту которого находились два человека. Об этом ТАСС сообщили в Росавиация. ЧП произошло в субботу, 21 марта, на мысе Константиновский.

Футбол «Локомотив» опроверг информацию об отставке Сёмина Напомним, сегодня венгерское издание «Nemzeti Sport» опубликовали информацию, согласно которой сербский специалист Марко Николич должен сменить на посту тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.

Здоровье В Ставрополье у главного инфекциониста подтвердился коронавирус Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России, всего в стране зафиксировано 306 случаев заражения инфекцией за последние сутки.

Общество Украинский депутат госпитализирован с пневмонией от коронавируса Признаки пневмонии стали причиной перевода с домашнего карантина в инфекционных изолятор местной больницы, сообщил депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов 21 марта на своей странице в Facebook.

Шоу-бизнес Диана Гурцкая согласилась снять черные очки Фото: Диана Гурцкая решилась снять очки Многие недоброжелатели до сих пор считают то, что слепота певицы является выдуманной и призванной поддержать ее имидж, сделав более популярной на сцене за счет сочувствия поклонников.

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Армия и оружие Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом "По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.

Здоровье Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.

Происшествия Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

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