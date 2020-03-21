Происшествия

REGNUMREGNUMВертолет потерпел крушение в Ненецком автономном округе

Нарьян-Мар, 21 марта 2020, 19:55 — REGNUM В Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Bell 206В-III, на борту которого находились два человека. Об этом ТАСС сообщили в Росавиация. ЧП произошло в субботу, 21 марта, на мысе Константиновский.
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Погибший пилот разбившегося в НАО вертолета являлся его владельцем

ТАСС17:05

По факту крушения частного вертолета в Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело

Эхо Москвы16:00

В российском регионе разбился вертолет

Lenta.ru12:37

СК возбудил дело после крушения вертолета в Ненецком автономном округе

РБК15:30

В НАО разбился вертолёт

RT на русском12:28

В НАО при крушении вертолета погиб человек

РИА Новости12:18

Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе

Интерфакс12:17
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Футбол

«Локомотив» опроверг информацию об отставке Сёмина

Напомним, сегодня венгерское издание «Nemzeti Sport» опубликовали информацию, согласно которой сербский специалист Марко Николич должен сменить на посту тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.
ГЛАС.RU 06:28
Армия и оружие

Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира

В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Российская газета 04:09
Здоровье

В Ставрополье у главного инфекциониста подтвердился коронавирус

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России, всего в стране зафиксировано 306 случаев заражения инфекцией за последние сутки.
Piter.tv 12:37
Политика

В США рассказали о главном недостатке бомбардировщика Ту-160

Американский журнал The National Interest назвал главный недостаток российского стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Газета.Ru 18:50
Экономика

ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила против прямой поддержки россиян наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:21
Общество

Украинский депутат госпитализирован с пневмонией от коронавируса

Признаки пневмонии стали причиной перевода с домашнего карантина в инфекционных изолятор местной больницы, сообщил депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов 21 марта на своей странице в Facebook.
Красная весна 16:44
Космос

NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса

С 20 марта NASA приостановит сборку космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс, из-за угрозы распространения коронавируса.
РБК вчера в 00:53
Экономика

Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом

Экономика сегодня 03:53
Происшествия

На Кубани выявлены еще два новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены два подтвержденных новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 11:14
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая согласилась снять черные очки

Фото: Диана Гурцкая решилась снять очки Многие недоброжелатели до сих пор считают то, что слепота певицы является выдуманной и призванной поддержать ее имидж, сделав более популярной на сцене за счет сочувствия поклонников.
Bimru.ru 13:10
Общество

Кокорин показал подаренные кроссовки стоимостью до $35 тысяч

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал фото в кроссовках, которые ему подарили на день рождения.
RT на русском 15:17
Общество

В Финляндии зарегистрировали первую смерть от коронавируса

В Финляндии зарегистрировали первую смерть от коронавируса. Как сообщает ТАСС, погибший был преклонного возраста.
Телеканал Санкт-Петербург 10:44
Общество

Среди новых зараженных коронавирусом в Москве есть ребенок

В Москве число заболевших коронавирусом за сутки выросло на шесть человек и составляет 137 человек, среди новых пациентов есть ребенок, сообщает столичный оперштаб.
РИАМО 12:41
Армия и оружие

Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Происшествия

Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве

Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РБК 11:33
Экономика

Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля

Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты».
РБК вчера в 17:00
Энергетика

Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель

Текущие цены на нефть Сечин назвал драматичными. Игорь Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель к концу 2020 года.
Деловое.ТВ 02:16
Экономика

Россиянам не выплатят по 1000 долларов из-за коронавируса, как в США

В США приняли решение раздать каждому взрослому американцу 1000 долларов из-за коронавируса.
Kazanfirst.ru 04:03
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Армия и оружие

Названа самая смертоносная снайперская винтовка России

Издание The National Interest назвало российскую снайперскую винтовку Orsis Т-5000 самой смертоносной.
Военное дело 10:12
Политика

Трамп предложил КНДР помощь в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо с предложением помощи в борьбе с новым коронавирусом.
Известия 15:04
Общество

В Италии за сутки скончалось рекордное количество людей

В Италии за сутки от коронавируса скончались 627 человек, что превышает суточный рекорд Китая, пишет ТАСС со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru вчера в 13:24
Происшествия

В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина

В Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина коронавирусу.
Lenta.ru 18:43
Экономика

Экономисты признали начало рецессии в мировой экономике

На сегодняшний день рецессия очевидна в экономиках США, на которую приходится 15,1 % мирового ВВП, еврозоны (11 %) и Японии (4 %).
Городовой вчера в 05:04
Общество

В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Коммерсантъ 11:24
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Экономика

WSJ: ВВП США может снизиться на 4-10% во втором квартале 2020 года

Эксперты полагают, что экономике США будет нанесен серьезный ущерб из-за распространения нового коронавируса, ВВП страны может сократиться на 4-10% во втором квартале текущего года.
ТАСС 13:32
Происшествия

В Башкирии при хлопке газа в бане пострадали двое детей

При взрыве газа в Башкирии пострадали три человека, двое из которых — дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
РБК 19:16
Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета 11:38
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