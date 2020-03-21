Происшествия
REGNUMВертолет потерпел крушение в Ненецком автономном округе
Нарьян-Мар, 21 марта 2020, 19:55 — REGNUM В Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Bell 206В-III, на борту которого находились два человека. Об этом ТАСС сообщили в Росавиация. ЧП произошло в субботу, 21 марта, на мысе Константиновский.
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Футбол
«Локомотив» опроверг информацию об отставке Сёмина
Напомним, сегодня венгерское издание «Nemzeti Sport» опубликовали информацию, согласно которой сербский специалист Марко Николич должен сменить на посту тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.
Армия и оружие
Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира
В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Здоровье
В Ставрополье у главного инфекциониста подтвердился коронавирус
Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России, всего в стране зафиксировано 306 случаев заражения инфекцией за последние сутки.
Политика
В США рассказали о главном недостатке бомбардировщика Ту-160
Американский журнал The National Interest назвал главный недостаток российского стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Экономика
ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила против прямой поддержки россиян наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Общество
Украинский депутат госпитализирован с пневмонией от коронавируса
Признаки пневмонии стали причиной перевода с домашнего карантина в инфекционных изолятор местной больницы, сообщил депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов 21 марта на своей странице в Facebook.
Космос
NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса
С 20 марта NASA приостановит сборку космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс, из-за угрозы распространения коронавируса.
Экономика
Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом
Происшествия
На Кубани выявлены еще два новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены два подтвержденных новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая согласилась снять черные очки
Фото: Диана Гурцкая решилась снять очки Многие недоброжелатели до сих пор считают то, что слепота певицы является выдуманной и призванной поддержать ее имидж, сделав более популярной на сцене за счет сочувствия поклонников.
Общество
Кокорин показал подаренные кроссовки стоимостью до $35 тысяч
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал фото в кроссовках, которые ему подарили на день рождения.
Общество
В Финляндии зарегистрировали первую смерть от коронавируса
В Финляндии зарегистрировали первую смерть от коронавируса. Как сообщает ТАСС, погибший был преклонного возраста.
Общество
Среди новых зараженных коронавирусом в Москве есть ребенок
В Москве число заболевших коронавирусом за сутки выросло на шесть человек и составляет 137 человек, среди новых пациентов есть ребенок, сообщает столичный оперштаб.
Армия и оружие
Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Происшествия
Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве
Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
Экономика
Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля
Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты».
Энергетика
Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель
Текущие цены на нефть Сечин назвал драматичными. Игорь Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель к концу 2020 года.
Экономика
Россиянам не выплатят по 1000 долларов из-за коронавируса, как в США
В США приняли решение раздать каждому взрослому американцу 1000 долларов из-за коронавируса.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Армия и оружие
Названа самая смертоносная снайперская винтовка России
Издание The National Interest назвало российскую снайперскую винтовку Orsis Т-5000 самой смертоносной.
Политика
Трамп предложил КНДР помощь в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо с предложением помощи в борьбе с новым коронавирусом.
Общество
В Италии за сутки скончалось рекордное количество людей
В Италии за сутки от коронавируса скончались 627 человек, что превышает суточный рекорд Китая, пишет ТАСС со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Происшествия
В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина
В Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина коронавирусу.
Экономика
Экономисты признали начало рецессии в мировой экономике
На сегодняшний день рецессия очевидна в экономиках США, на которую приходится 15,1 % мирового ВВП, еврозоны (11 %) и Японии (4 %).
Общество
В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Экономика
WSJ: ВВП США может снизиться на 4-10% во втором квартале 2020 года
Эксперты полагают, что экономике США будет нанесен серьезный ущерб из-за распространения нового коронавируса, ВВП страны может сократиться на 4-10% во втором квартале текущего года.
Происшествия
В Башкирии при хлопке газа в бане пострадали двое детей
При взрыве газа в Башкирии пострадали три человека, двое из которых — дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Политика
Сергей Лавров стал Героем труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.