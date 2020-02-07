Происшествия

АиФ КазаньАиФ КазаньПод Казанью пропал с радаров вертолет

Вертолет пропал с радаров под Казанью, об этом корреспонденту «АиФ-Казань» сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров. По предварительным данным, 7 февраля вертолет Bell 407 пропал с радаров вблизи населённого пункта Лаишево.
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Вертолет Айрата Хайруллина пропал с радаров под Казанью

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Подтверждена гибель депутата Госдумы в авиакатастрофе под Казанью

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