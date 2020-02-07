Происшествия
АиФ КазаньПод Казанью пропал с радаров вертолет
Вертолет пропал с радаров под Казанью, об этом корреспонденту «АиФ-Казань» сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров. По предварительным данным, 7 февраля вертолет Bell 407 пропал с радаров вблизи населённого пункта Лаишево.
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Общество
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.
Футбол
Юрий Никифоров: Летом Еременко был готов перейти в «Динамо»
Экс-тренер «Динамо» Юрий Никифоров подтвердил, что летом 2019 года Роман Еременко мог перейти в состав бело-голубых.
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Политика
В Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Сочи.
Экономика
Стал известен средний размер автокредита в России
Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) по результатам исследования данных 4 тыс. кредиторов, в прошлом году средний размер автокредита в нашей стране составил 787,2 тыс. рублей, что на 6,4% больше такого же показателя в 2018 году.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Политика
Пушков указал главе Пентагона на изживший себя «мир по-американски»
Пушков в ответ напомнил, что при том международном порядке, за сохранность которого ратует Вашингтон, американцы наносили удары по Югославии, оккупировали Ирак и разбомбили Ливию.
Общество
На борту карантинного круизного лайнера оказались двое детей из РФ
Среди 24 россиян на борту круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин из-за коронавируса, оказались двое детей.
Политика
Украина потребовала от США вернуть 30 миллионов долларов за оружие
Президент США Дональд Трамп не только заморозил выплату Украине 391 миллиона долларов военной помощи, но и задержал выполнение как минимум шести контрактов на поставку Киеву американского оружия и техники.
Армия и оружие
Американцы сняли видео уничтожения системы, похожей на С-400
В ролике винтокрылая машина встречает на пересеченной местности колонну противника, в рядах которой замечены силуэты комплекса ПВО, сильно напоминающие российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф».
Общество
ФАС: в России выросли цены на медицинские маски
В России выросли розничные цены на медицинские маски в январе текущего года.
Шоу-бизнес
Названа дата свадьбы внучки Елизаветы II Беатрис
Женихом внучки королевы Елизаветы II является миллионер итальянского происхождения Эдоардо Мапелли Моцци.
Политика
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы
С 2018 года Гордеев был в правительстве вице-премьером, который курировал сельское хозяйство.
Экономика
Цены на зерно обвалились из-за коронавируса
На рынке зерна произошел серьезный обвал из-за новостей о распространяющейся эпидемии коронавируса.
Экономика
Китайские торговцы медью объявили форс-мажор из-за коронавируса
Китайские торговцы медью сообщили своим контрагентам в разных странах мира — от Чили до Нигерии и Сомали — об отмене или приостановке заказов на поставку меди, сославшись на эпидемию коронавируса как на форс-мажорное обстоятельство.
Спорт
Тренер Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки
Российская гимнастка Александра Солдатова, которую доставили в столичный НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского со следами суицида, опровергла информацию о попытке покончить с собой, это же сделала и личный тренер девушки, Анна Дьяченко в интервью агентству ТАСС.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории проката в РФ
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинопроката.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Футбол
Кристофф Дюгарри назвал «Барселону» клубом клоунов
Бывший полузащитник «Барселоны» Кристофф Дюгарри нелицеприятно высказался в отношении руководства каталонского клуба.
Политика
«Делиться не готов»: чего хочет Лукашенко от Путина
«Лукашенко хочет получить нефть со скидкой и газ по ценам, как для Смоленска, но делиться суверенитетом взамен этих благ не готов», — интерпретировала сообщения «Газета.ru».
Политика
Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией
Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Культура
Телеканал «1+1» отказался снимать драму на украинском языке
Украинский телеканал «1+1» решил снять семь сезонов нового сериала на русском языке к весеннему сезону, так как драмы на украинском смотрят меньше, чем комедии, заявила продюсер сериалов и фильмов канала Алена Еремеева.
Армия и оружие
Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Энергетика
Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти в США
Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США в октябре 2019 года.
Шоу-бизнес
Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере
Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.