Происшествия
Газета.RuВертолет разбился под Новороссийском
Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
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Футбол
«Арсенал» объявил об увольнении Эмери
Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала».
Футбол
Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
Здоровье
Ангиопластика: баллонная, коронарная — что важно понимать
По данным Американского колледжа кардиологов, в США врачи проводят более 1,2 миллиона ангиопластик в год.
Происшествия
В Киеве взорвали и ограбили отделение «Ощадбанка»
Утром 30 ноября в Днепровском районе столицы Украины по адресу Энтузиастов, 11было взорвано и разграблено отделение «Ощадбанка».
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд
Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Общество
С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек
В прошлом году от укусов и царапин животных пострадали более 380 тысяч человек, среди которых 100 тысяч человек - дети до 14 лет.
Общество
«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
Хоккей
В «Авангард» перейдет вратарь «Ак Барса» Гарипов
Состав омского "Авангарда" пополнится голкипером Эмилем Гариповым, который накануне расторг контракт с казанским "Ак Барсом".
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Общество
Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о домашнем насилии
В документе есть еще много правильных идей, но поскольку над текстом работало довольно много людей и структур, вариант, опубликованный Совфедом, получился неким нагромождением — не просто нерабочим, но даже просто неграмотным с юридической точки зрения, говорит адвокат, соавтор законопроекта Мари Давтян.
Происшествия
В Красноярском крае возбудили уголовное дело после крупного ДТП
Следователи регионального управления МВД России возбудили уголовное дело из-за ДТП в Уярском районе Красноярского края, жертвами которого стали 5 человек, сообщается на сайте ведомства.
Наука
Российские разработчики создали основу для флешек будущего
Российские разработчики на основе оксида гафния создали уникальные конденсаторы.
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»
Кино
Пугачева ждет приглашения от Михалкова на роль комической старухи
Происшествия
Суд отправил под домашний арест главу минздрава Ростовской области
Политика
Украинский министр допустил возможность прямых поставок газа из России
Украина готова к обсуждению условий прямых поставок газа из России, заявил министр энергетики Алексей Оржель в эфире шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина".
Театры
Медведев поздравил с юбилеем Александра Тителя
Премьер-министр России поздравил с 70-летием Александра Тителя.
Политика
Путин обнаружил ахинею в аналитических передачах телеканала «Россия 1»
Президент России Владимир Путин нашел точное слово в определении сути так называемых аналитических передач на телеканале «Россия 1»: ахинея.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Происшествия
Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту
Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
Общество
Бразилия обвинила ДиКаприо в спонсировании поджигателей лесов Амазонии
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо ДиКаприо в финансировании неправительственных организаций (НПО), которые якобы причастны к лесным пожарам в Амазонии.
Экономика
В развитие завода «Ростсельмаш» инвестируют 17 млрд рублей
На развитие завода «Ростсельмаш» в ближайшие четыре года, с 2020 по 2024 годы планируется направить 17 миллиардов рублей.
Происшествия
Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат
Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
Биатлон
Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября
Для россиян стартовые спринты первого этапа Кубка IBU накануне в норвежском Шушене завершились без медалей.
Здоровье
Всероссийская акция «против развала медицины» пройдет 30 ноября
Всероссийская акция "против развала медицины" пройдет 30 ноября в 17 регионах страны.
Транспорт
Продано уже более 80% билетов на первые поезда между Крымом и Москвой
При общем количестве 750 мест на первый поезд, который отправится в Крым из Санкт-Петербурга 23 декабря, уже продано 412 билетов, обратно (25 декабря) оформлено 368 мест, сообщили в КЖД.
Армия и оружие
Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом
Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.