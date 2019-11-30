Происшествия

Газета.RuГазета.RuВертолет разбился под Новороссийском

Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
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В Абрау-Дюрсо упал вертолет. Пилот погиб

Юга.ру03:14

Вертолет разбился у Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае

ТАСС03:13

Опубликовано видео с места крушения вертолета в Краснодарском крае

Кубанские новости03:17

Под Новороссийском упал вертолет, пилот погиб

Кубань 2402:45

В Краснодарском крае разбился частный вертолет

РИА Новости02:45

В результате падения вертолета вблизи Абрау-Дюрсо погиб пилот

Интерфакс02:37

В районе Абрау-Дюрсо разбился вертолет

КП - Кубань02:59
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Футбол

«Арсенал» объявил об увольнении Эмери

Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала».
Матч ТВ вчера в 05:15
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
REGNUM вчера в 17:51
Здоровье

Ангиопластика: баллонная, коронарная — что важно понимать

По данным Американского колледжа кардиологов, в США врачи проводят более 1,2 миллиона ангиопластик в год.
Пермь открытая вчера в 05:29
Происшествия

В Киеве взорвали и ограбили отделение «Ощадбанка»

Утром 30 ноября в Днепровском районе столицы Украины по адресу Энтузиастов, 11было взорвано и разграблено отделение «Ощадбанка».
REGNUM 02:55
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
РБК вчера в 17:12
Общество

С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек

В прошлом году от укусов и царапин животных пострадали более 380 тысяч человек, среди которых 100 тысяч человек - дети до 14 лет.
Российская газета 02:27
Общество

«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
РИА Новости 27 ноября в 07:05
Политика

Китайские СМИ сообщили о «затаившейся» ядерной державе

РБК 00:54
Хоккей

В «Авангард» перейдет вратарь «Ак Барса» Гарипов

Состав омского "Авангарда" пополнится голкипером Эмилем Гариповым, который накануне расторг контракт с казанским "Ак Барсом".
Новый Омск вчера в 23:59
Здоровье

Какие продукты помогают нормализовать давление при гипертонии

SM News 01:58
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM вчера в 17:39
Общество

Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о домашнем насилии

В документе есть еще много правильных идей, но поскольку над текстом работало довольно много людей и структур, вариант, опубликованный Совфедом, получился неким нагромождением — не просто нерабочим, но даже просто неграмотным с юридической точки зрения, говорит адвокат, соавтор законопроекта Мари Давтян.
BFM.ru вчера в 23:00
Происшествия

В Красноярском крае возбудили уголовное дело после крупного ДТП

Следователи регионального управления МВД России возбудили уголовное дело из-за ДТП в Уярском районе Красноярского края, жертвами которого стали 5 человек, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 01:20
Наука

Российские разработчики создали основу для флешек будущего

Российские разработчики на основе оксида гафния создали уникальные конденсаторы.
Pravda.Ru вчера в 14:30
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

Известия вчера в 22:09
Кино

Пугачева ждет приглашения от Михалкова на роль комической старухи

Телепрограмма вчера в 23:40
Происшествия

Суд отправил под домашний арест главу минздрава Ростовской области

Газета.Ru вчера в 13:13
Политика

Украинский министр допустил возможность прямых поставок газа из России

Украина готова к обсуждению условий прямых поставок газа из России, заявил министр энергетики Алексей Оржель в эфире шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина".
РИА Новости 03:07
Театры

Медведев поздравил с юбилеем Александра Тителя

Премьер-министр России поздравил с 70-летием Александра Тителя.
Ореанда-Новости 03:05
Политика

Путин обнаружил ахинею в аналитических передачах телеканала «Россия 1»

Президент России Владимир Путин нашел точное слово в определении сути так называемых аналитических передач на телеканале «Россия 1»: ахинея.
Millionaire.ru 03:16
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета 02:10
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия 28 ноября в 17:44
Происшествия

Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
РИА Новости вчера в 21:09
Общество

Бразилия обвинила ДиКаприо в спонсировании поджигателей лесов Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо ДиКаприо в финансировании неправительственных организаций (НПО), которые якобы причастны к лесным пожарам в Амазонии.
Известия вчера в 20:23
Экономика

В развитие завода «Ростсельмаш» инвестируют 17 млрд рублей

На развитие завода «Ростсельмаш» в ближайшие четыре года, с 2020 по 2024 годы планируется направить 17 миллиардов рублей.
Блокнот Ростов-на-Дону 02:58
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Биатлон

Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября

Для россиян стартовые спринты первого этапа Кубка IBU накануне в норвежском Шушене завершились без медалей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:35
Здоровье

Всероссийская акция «против развала медицины» пройдет 30 ноября

Всероссийская акция "против развала медицины" пройдет 30 ноября в 17 регионах страны.
Эхо Москвы вчера в 07:53
Транспорт

Продано уже более 80% билетов на первые поезда между Крымом и Москвой

При общем количестве 750 мест на первый поезд, который отправится в Крым из Санкт-Петербурга 23 декабря, уже продано 412 билетов, обратно (25 декабря) оформлено 368 мест, сообщили в КЖД.
РИА Новости 01:25
Армия и оружие

Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом

Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
REGNUM вчера в 03:44
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