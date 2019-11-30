Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВертолет разбился рядом с Абрау-Дюрсо

ЧП с вертолетом Robinson произошло примерно в пяти километрах от новороссийского поселка Абрау-Дюрсо. Как сообщают РИА Новости, это был частный вертолет.
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Три человека погибли при взрыве в гараже в Харькове

В Индустриальном районе Харькова произошел взрыв в гараже, в результате которого погибли три человека.
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