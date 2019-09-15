Происшествия
Российская газетаВертолет с пассажирами на борту пропал в Якутии
На борту находились три человека - пилот и два пассажира. "Сработки аварийного маяка не происходило", - рассказали РИА Новости в МЧС России. В ведомстве отметили, что пилот перестал выходить на связь в тот момент, когда геликоптер направлялся в сторону устья ручья Уточан.
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На Алтае вновь произошло землетрясение
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Avia.pro вчера в 03:34
Армия и оружие
В Оренбургской области открылись стратегические учения «Центр-2019»
Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые станут завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области в воскресенье, говорится в сообщении Минобороны РФ.
ТАСС 03:28
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Посол США призвал Сербию «шире смотреть» на бомбардировки 1999 года
Уходящий со своего поста посол США в Сербии Кайл Скотт призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».
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В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
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Госдеп США одобрил продажу Польше F-35
"Предлагаемая продажа F-35 даст Польше значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с вооруженными силами США", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 12 сентября в 15:26
Общество
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Несмотря на травму, Фьюри сумел захватить инициативу во второй половине боя, и хотя Валлину удалось потрясти британца в заключительном раунде и выиграть раунд, Фьюри победил единогласным решением судей со счетом 118-110, 117-111 и 116-112.
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Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
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Армия и оружие
Названы два сценария начала ядерной войны России и США
Война с использованием ядерного оружия между Россией и США может начаться по двум наиболее вероятным сценариям.
Российская газета вчера в 14:27