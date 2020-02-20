Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Вертолет задел линию электропередачи в Ярославской области

ТАСС08:31

В Ярославской области разбился вертолет «оружейного барона»

ЯрNews09:14

Под Ярославлем вертолет при взлете задел линию электропередачи

РБК09:05

Вертолет задел электропровода при посадке под Ярославлем

Интерфакс08:45

Под Переславлем разбился частный вертолет

Ярновости09:25

Разбившийся в Ярославской области вертолет принадлежал частному лицу

РИА Новости09:18

За штурвалом жестко севшего вертолета был блогер-«оружейный барон»

РЕН ТВ08:09
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Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

РИА Новости 08:12
Экономика

В Минфине оценили влияние покупки акций Сбербанка на курс рубля

Покупка Минфином контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка не окажет значительного влияния на курс рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину телеканалу РБК.
Rambler News Service 09:20
Армия и оружие

Турецкая армия и сирийская оппозиция начали наступление в Идлибе

Наша версия 08:30
Общество

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:50
Общество

Белоруссия ожидает очередные два танкера нефти с перевалкой в Литве

ТАСС 08:23
Финансы

Силуанов допустил снижение средней ставки по ипотеке до 8%

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что процентные ставки по ипотеке будут снижены до 8% к концу 2020 года.
ТК Звезда 09:30
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов

Молодая мама показала, как выглядит после родов и опубликовала своё изображение в полный рост, когда смогла встать с больничной койки.
Uznayvse.ru 03:57
Армия и оружие

Новейшая российская «Булава» уступила 30-летнему американскому «Трезубцу»

Константин Сивков, военный эксперт, сообщил о том, что баллистическая ракета Р-30 «Булава-30», разработанная в России и принятая на вооружение 2 года назад, уступает 30-летней американской UGM-133A Trident II D5, известной как «Трезубец».
Discover24 09:26
Экономика

Силуанов оценил идею увеличить страховые выплаты по всем вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов усомнился в необходимости увеличить максимальную сумму страховых выплат вкладчикам при отзыве лицензии у банка с нынешних 1,4 млн руб. до 5 млн руб. по всем вкладам россиян.
Rambler News Service 09:02
Политика

Захарова прокомментировала решение Гаагского суда по ЮКОСу

Как напомнила Захарова, Россия уже неоднократно заявляла, что у Международного арбитражного суда не было компетенции рассматривать спор, а его решение является «политически ангажированным актом».
RT на русском 09:39
Экономика

Минфин назвал ущерб от коронавируса для товарооборота с Китаем

Потери России от снижения товарооборота с Китаем составляют миллиард рублей в день, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире принадлежащего Григорию Березкину РБК.
Rambler News Service 09:36
Армия и оружие

В Сирии нашли подземный город террористов

Дни.ру 01:46
Происшествия

В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

Газета.Ru 07:25
Происшествия

Забившая приемного сына до смерти россиянка села в тюрьму на 18 лет

Вологодский областной суд вынес приговор супругам Юлии и Евгению Блохиным за убийство и истязания шестилетнего приемного сына Степана Кукина.
Lenta.ru 08:06
Политика

В МИДе указали на нарушения Норвегией Договора о Шпицбергене

Норвегия фактически нарушает положения договора о Шпицбергене и отказывается от проведения двусторонних консультаций по этой проблематике, заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
ТАСС 09:38
Армия и оружие

Украинские ВМС получат на вооружение отремонтированный десантный катер

Как сообщается, в ходе ремонта на катере полностью восстановлен корпус и внешняя обшивка, отремонтирован двигатель, винто-рулежная и якорно-швартовная системы, механизмы десантной аппарели, электромеханическую часть и т.д.
Военное обозрение 07:56
Спорт

Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»

РИА Новости 08:51
Политика

Госдума уточняет право ФСО применять боевую технику

Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве ФСО применять боевую технику, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.
REGNUM 07:41
Футбол

Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов

Piter.tv 01:31
Политика

Демократы устроили миллиардеру Блумбергу разнос на дебатах

За три дня до кокусов в Неваде — штат будет выбирать, кого из демократов поддерживать на президентских выборах, — ставки на теледебатах оказались весьма высоки.
НТВ 08:56
Политика

Литва потребует у ЕС дотаций из-за миграции своего населения

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что литовская сторона намерена потребовать на внеочередном саммите ЕС, чтобы Евросоюз продолжил датировать экономику страны, так как 10% литовских граждан уехали в Западную Европу с момента вступления страны в ЕС в 2004 году.
RT на русском 09:09
Политика

В Кремле прокомментировали невыдачу виз США российским дипломатам

Москва обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам, работающим в ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:17
Авто

ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей

Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
РБК вчера в 12:45
Технологии

Умер создатель функций «вырезать» и «копировать» Ларри Теслер

Теслер родился в Нью-Йорке в 1945 году. В 1960-х годах он изучал информатику в Стэнфордском университете.
ТАСС Наука 06:35
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Газета.Ru 18 февраля в 12:49
Экономика

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
РИА Новости вчера в 09:34
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Политика

Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Газета.Ru 07:52
Общество

ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах

ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Газета.Ru 03:54
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