Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Экономика В Минфине оценили влияние покупки акций Сбербанка на курс рубля Покупка Минфином контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка не окажет значительного влияния на курс рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину телеканалу РБК.

Общество Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

Армия и оружие Новейшая российская «Булава» уступила 30-летнему американскому «Трезубцу» Константин Сивков, военный эксперт, сообщил о том, что баллистическая ракета Р-30 «Булава-30», разработанная в России и принятая на вооружение 2 года назад, уступает 30-летней американской UGM-133A Trident II D5, известной как «Трезубец».

Экономика Силуанов оценил идею увеличить страховые выплаты по всем вкладам Министр финансов России Антон Силуанов усомнился в необходимости увеличить максимальную сумму страховых выплат вкладчикам при отзыве лицензии у банка с нынешних 1,4 млн руб. до 5 млн руб. по всем вкладам россиян.

Политика Захарова прокомментировала решение Гаагского суда по ЮКОСу Как напомнила Захарова, Россия уже неоднократно заявляла, что у Международного арбитражного суда не было компетенции рассматривать спор, а его решение является «политически ангажированным актом».

Экономика Минфин назвал ущерб от коронавируса для товарооборота с Китаем Потери России от снижения товарооборота с Китаем составляют миллиард рублей в день, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире принадлежащего Григорию Березкину РБК.

Политика В МИДе указали на нарушения Норвегией Договора о Шпицбергене Норвегия фактически нарушает положения договора о Шпицбергене и отказывается от проведения двусторонних консультаций по этой проблематике, заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Политика Госдума уточняет право ФСО применять боевую технику Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве ФСО применять боевую технику, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Политика Демократы устроили миллиардеру Блумбергу разнос на дебатах За три дня до кокусов в Неваде — штат будет выбирать, кого из демократов поддерживать на президентских выборах, — ставки на теледебатах оказались весьма высоки.

Политика Литва потребует у ЕС дотаций из-за миграции своего населения Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что литовская сторона намерена потребовать на внеочередном саммите ЕС, чтобы Евросоюз продолжил датировать экономику страны, так как 10% литовских граждан уехали в Западную Европу с момента вступления страны в ЕС в 2004 году.

Авто ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".