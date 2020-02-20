Происшествия
РИА НовостиВ Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Экономика
В Минфине оценили влияние покупки акций Сбербанка на курс рубля
Покупка Минфином контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка не окажет значительного влияния на курс рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину телеканалу РБК.
Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Финансы
Силуанов допустил снижение средней ставки по ипотеке до 8%
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что процентные ставки по ипотеке будут снижены до 8% к концу 2020 года.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов
Молодая мама показала, как выглядит после родов и опубликовала своё изображение в полный рост, когда смогла встать с больничной койки.
Армия и оружие
Новейшая российская «Булава» уступила 30-летнему американскому «Трезубцу»
Константин Сивков, военный эксперт, сообщил о том, что баллистическая ракета Р-30 «Булава-30», разработанная в России и принятая на вооружение 2 года назад, уступает 30-летней американской UGM-133A Trident II D5, известной как «Трезубец».
Экономика
Силуанов оценил идею увеличить страховые выплаты по всем вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов усомнился в необходимости увеличить максимальную сумму страховых выплат вкладчикам при отзыве лицензии у банка с нынешних 1,4 млн руб. до 5 млн руб. по всем вкладам россиян.
Политика
Захарова прокомментировала решение Гаагского суда по ЮКОСу
Как напомнила Захарова, Россия уже неоднократно заявляла, что у Международного арбитражного суда не было компетенции рассматривать спор, а его решение является «политически ангажированным актом».
Экономика
Минфин назвал ущерб от коронавируса для товарооборота с Китаем
Потери России от снижения товарооборота с Китаем составляют миллиард рублей в день, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире принадлежащего Григорию Березкину РБК.
Происшествия
Забившая приемного сына до смерти россиянка села в тюрьму на 18 лет
Вологодский областной суд вынес приговор супругам Юлии и Евгению Блохиным за убийство и истязания шестилетнего приемного сына Степана Кукина.
Политика
В МИДе указали на нарушения Норвегией Договора о Шпицбергене
Норвегия фактически нарушает положения договора о Шпицбергене и отказывается от проведения двусторонних консультаций по этой проблематике, заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Армия и оружие
Украинские ВМС получат на вооружение отремонтированный десантный катер
Как сообщается, в ходе ремонта на катере полностью восстановлен корпус и внешняя обшивка, отремонтирован двигатель, винто-рулежная и якорно-швартовная системы, механизмы десантной аппарели, электромеханическую часть и т.д.
Спорт
Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Политика
Госдума уточняет право ФСО применять боевую технику
Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве ФСО применять боевую технику, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.
Политика
Демократы устроили миллиардеру Блумбергу разнос на дебатах
За три дня до кокусов в Неваде — штат будет выбирать, кого из демократов поддерживать на президентских выборах, — ставки на теледебатах оказались весьма высоки.
Политика
Литва потребует у ЕС дотаций из-за миграции своего населения
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что литовская сторона намерена потребовать на внеочередном саммите ЕС, чтобы Евросоюз продолжил датировать экономику страны, так как 10% литовских граждан уехали в Западную Европу с момента вступления страны в ЕС в 2004 году.
Политика
В Кремле прокомментировали невыдачу виз США российским дипломатам
Москва обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам, работающим в ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Авто
ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей
Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
Технологии
Умер создатель функций «вырезать» и «копировать» Ларри Теслер
Теслер родился в Нью-Йорке в 1945 году. В 1960-х годах он изучал информатику в Стэнфордском университете.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова
Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Экономика
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
Общество
ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах
ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.