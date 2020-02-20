Происшествия
РИА НовостиВ Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Политика
В Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ
В четверг, 20 февраля, в Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.
Общество
Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и еще четыре действующих генерала вступились за замначальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, арестованного по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.
Финансы
Силуанов назвал условия снижения ставки по ипотеке
Министр финансов России Антон Силуанов, отвечая на вопросы читателей РБК, назвал условия снижения ставки по ипотеке.
Происшествия
Пассажир снял на видео жесткую посадку Ан-2 в Магадане
Во время жесткой посадки у самолета оказались разрушены фюзеляж и плоскости крыльев.
Армия и оружие
Турция начала наступление в Идлибе
Вооруженная сирийская оппозиция, поддерживающая Турцию, перешла в наступление на сирийскую армию в юго-восточных районах провинции Идлиб, передает телеканал Al Jazeera.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Гаджеты
Владельцы смартфонов Galaxy получили странные сообщения от Samsung
Сегодняшнее утро владельцев смартфонов Samsung началось не с привычного пролистывания ленты новостей, а с уведомлений от службы Find My Mobile, которая используется для определения местонахождения устройства.
Футбол
Видеотрансляция матча «Олимпиакос» – «Арсенал» начнется в 23:00
«Арсенал» сыграет в гостях с «Олимпиакосом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Общество
Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Наука
В пещерном кладбище неандертальцев обнаружена новая «цветочная могила»
В известной пещере Шанидар, которая располагается на территории Ирака, ученые смогли найти новые останки неандертальца.
Спорт
Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Армия и оружие
ВВС США решили создать космическую ракету на ядерном топливе
Армия и оружие
Хуаньцю шибао (Китай): США воспринимают Китай и Россию как «вероятных противников» для создания военных угроз (Хуаньцю шибао)
После расформирования в 2011 году Второй флот ВМС США был воссоздан в 2018 году для того, чтобы усилить мощь военно-морских сил Соединенных штатов и конкурировать с Россией и Китаем.
Общество
На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР
Общество
Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд
Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.
Политика
Госдума уточняет право ФСО применять боевую технику
Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве ФСО применять боевую технику, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.
Происшествия
Забившая приемного сына до смерти россиянка села в тюрьму на 18 лет
Вологодский областной суд вынес приговор супругам Юлии и Евгению Блохиным за убийство и истязания шестилетнего приемного сына Степана Кукина.
Политика
В Кремле прокомментировали невыдачу виз США российским дипломатам
Москва обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам, работающим в ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Происшествия
В Шереметьево женщина пыталась пронести украденные $40 тысяч в обуви
В московском аэропорту Шереметьево задержали семейную пару, которая пыталась ограбить пассажирку рейса Лос-Анджелес — Москва.
Экономика
Силуанов назвал Сбербанк под руководством Грефа «конфеткой»
Сбербанк под управлением Германа Грефа работает эффективно, он сделал из него «конфетку».
Общество
Минэнерго наказало троих сотрудников за закупку наклеек «Обама ЧМО»
Минэнерго России решило не увольнять троих сотрудников, ответственных за закупку наклеек «Обама ЧМО» для автомобилей ведомственной охраны.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Футбол
Форвард «Боруссии» Холанд признан лучшим игроком матча против «ПСЖ»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен", сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Общество
Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в Литве
Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в литовской Клайпеде, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.