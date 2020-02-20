Происшествия
ТАССВертолет задел линию электропередачи в Ярославской области
Вертолет в Ярославской области задел линию электропередачи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
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Политика
В Кремле прокомментировали невыдачу виз США российским дипломатам
Москва обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам, работающим в ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Политика
Песков назвал риторическим вопрос, как прожить на МРОТ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, как прожить на 12,1 тыс. руб. МРОТ.
Экономика
Силуанов признал момент нарушения бюджетного правила в покупке Сбербанка
Сделка по продаже Сбербанка правительству, в результате которой средства Фонда национального благосостояния трансформируются в доходы бюджета, может нарушать бюджетное правило, но не должна повлиять на курс рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.
Армия и оружие
Протурецкие боевики напали на позиции сирийской армии в Идлибе
Протурецкие боевики напали на позиции сирийской армии в районе деревни Нейраб в провинции Идлиб.
Экономика
Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд
Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Музыка
Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.
Армия и оружие
Опубликовано видео боевых стрельб модернизированных танков Т-72
Минобороны опубликовало кадры боевых стрельб модернизированных танков Т-72 во время учений в Нижегородской области.
Политика
Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Рамзаном Кадыровым
По информации издания, на сей раз Емельяненко заявил, что идет на спарринг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Здоровье
В Китае сообщили о повторном появлении коронавируса у вылечившихся
В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
Экономика
Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Биатлон
Биатлонист Дале рассказал, что думают о Логинове в Норвегии
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал, что в его стране думают о победе Александра Логинова в спринте на Чемпионате мира.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Кино
Премьера фильма «Калашников» прошла в Москве
Премьерный показ фильма о легендарном конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове прошел в минувший вторник в киноцентре «Октябрь».
Фигурное катание
Плющенко советует Медведевой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эксклюзивном интервью «СЭ» посоветовал Евгении Медведевой завершить спортивную карьеру.
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Общество
Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала
Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.
Энергетика
«Нафтогаз» может прекратить снабжение газом 52 поставщиков тепла
"Нафтогаз" может прекратить снабжение газом 52 поставщиков тепла на Украине из-за их долгов в рамках постановления о спецобязательствах (ПСО), сообщила в среду пресс-служба компании.
Футбол
Футболист сборной Чехии завершил карьеру в 27 лет
Полузащитник пражской "Спарты" и сборной Чехии Вацлав Кадлец заявил о завершении карьеры.
Происшествия
Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Происшествия
Жертвующих деньги в ФБК начали вызывать на допросы
Россиян, жертвующих деньги Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), начали вызывать на допросы.
Политика
В Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ
В четверг, 20 февраля, в Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.
Кино
Серебренников снимет фильм о нацистском враче Менгеле
Здоровье
Россиянам разрешили пить энергетики
Энергетические напитки не навредят человеку, если только он не страдает острыми и хроническими болезнями.
Наука
Ученые разрабатывают лечение меланомы на основе иммунных клеток
Авто
Экспортная Lada Riva стала настолько же редкой, как Pagani Zonda
Специалисты подсчитали, что в Великобритании осталось всего 49 автомобилей Lada Riva.