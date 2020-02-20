Происшествия

ТАССТАССВертолет задел линию электропередачи в Ярославской области

Вертолет в Ярославской области задел линию электропередачи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
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В Ярославской области разбился вертолет «оружейного барона»

ЯрNews09:14

Под Ярославлем вертолет при взлете задел линию электропередачи

РБК09:05

Разбившийся в Ярославской области вертолет принадлежал частному лицу

РИА Новости09:18

Вертолет задел линию электропередачи в Ярославской области

ТАСС08:31

Вертолет задел провода при посадке под Ярославлем, есть пострадавшие

Газета.Ru08:18

Вертолет задел электропровода при посадке под Ярославлем

Интерфакс08:45

За штурвалом жестко севшего вертолета был блогер-«оружейный барон»

РЕН ТВ08:09
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Политика

В Кремле прокомментировали невыдачу виз США российским дипломатам

Москва обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам, работающим в ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:17
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости 08:12
Политика

Песков назвал риторическим вопрос, как прожить на МРОТ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, как прожить на 12,1 тыс. руб. МРОТ.
Коммерсантъ 07:24
Общество

В рейтинге богатейших россиянок Forbes сменился лидер

Интерфакс 01:59
Экономика

Силуанов признал момент нарушения бюджетного правила в покупке Сбербанка

Сделка по продаже Сбербанка правительству, в результате которой средства Фонда национального благосостояния трансформируются в доходы бюджета, может нарушать бюджетное правило, но не должна повлиять на курс рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.
РБК 08:36
Армия и оружие

Протурецкие боевики напали на позиции сирийской армии в Идлибе

Протурецкие боевики напали на позиции сирийской армии в районе деревни Нейраб в провинции Идлиб.
Комсомольская правда 08:05
Экономика

Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд

Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 09:06
Музыка

Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата

ToDay News Ufa вчера в 06:49
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.
Газета.Ru 05:33
Армия и оружие

Опубликовано видео боевых стрельб модернизированных танков Т-72

Минобороны опубликовало кадры боевых стрельб модернизированных танков Т-72 во время учений в Нижегородской области.
Профиль вчера в 10:13
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Политика

Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.
RT на русском 05:30
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Рамзаном Кадыровым

По информации издания, на сей раз Емельяненко заявил, что идет на спарринг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Лезги газет 04:11
Здоровье

В Китае сообщили о повторном появлении коронавируса у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
ToDay News Ufa вчера в 23:37
Экономика

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Российская газета вчера в 05:15
Биатлон

Биатлонист Дале рассказал, что думают о Логинове в Норвегии

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал, что в его стране думают о победе Александра Логинова в спринте на Чемпионате мира.
Ruposters.ru 08:36
Кино

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

Что происходит 02:39
Кино

Премьера фильма «Калашников» прошла в Москве

Премьерный показ фильма о легендарном конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове прошел в минувший вторник в киноцентре «Октябрь».
Газета Культура вчера в 02:30
Фигурное катание

Плющенко советует Медведевой завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эксклюзивном интервью «СЭ» посоветовал Евгении Медведевой завершить спортивную карьеру.
Спорт-Экспресс 05:45
Интернет

Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

Astera вчера в 12:03
Общество

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.
Северная неделя вчера в 02:33
Энергетика

«Нафтогаз» может прекратить снабжение газом 52 поставщиков тепла

"Нафтогаз" может прекратить снабжение газом 52 поставщиков тепла на Украине из-за их долгов в рамках постановления о спецобязательствах (ПСО), сообщила в среду пресс-служба компании.
РИА Новости вчера в 11:25
Футбол

Футболист сборной Чехии завершил карьеру в 27 лет

Полузащитник пражской "Спарты" и сборной Чехии Вацлав Кадлец заявил о завершении карьеры.
Pravda.Ru 07:22
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Происшествия

Жертвующих деньги в ФБК начали вызывать на допросы

Россиян, жертвующих деньги Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), начали вызывать на допросы.
МР7.ру 08:56
Политика

В Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

В четверг, 20 февраля, в Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.
Газета.Ru 07:57
Кино

Серебренников снимет фильм о нацистском враче Менгеле

Культуромания вчера в 15:26
Здоровье

Россиянам разрешили пить энергетики

Энергетические напитки не навредят человеку, если только он не страдает острыми и хроническими болезнями.
ToDay News Ufa 01:54
Наука

Ученые разрабатывают лечение меланомы на основе иммунных клеток

ToDay News Ufa вчера в 03:31
Авто

Экспортная Lada Riva стала настолько же редкой, как Pagani Zonda

Специалисты подсчитали, что в Великобритании осталось всего 49 автомобилей Lada Riva.
Тарантас Ньюс вчера в 12:47
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