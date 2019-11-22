Экономика

РБКРБК«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172. Об этом РБК рассказали два источника в авиационной промышленности.
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с чего всё началось

«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

Почему не удалось продать вертолеты На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг "Вертолеты России" не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172.
РБКвчера в 23:00

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«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

РБКвчера в 23:00

РБК: «Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

Коммерсантъвчера в 23:57

«Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией

Lenta.ru00:56

СМИ: Индия и Индонезия отказались брать продукцию «Вертолётов России»

News.ru01:51

«Вертолеты России» остались без контракта в силу собственной неразберихи

Красная весна04:46

Российские вертолеты не спешат улетать за рубеж

Уралинформбюро07:22

На выставке в Дубае «Вертолеты России» остались без контракта с Индией и Индонезией

Наша версия08:17
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Патрушев не исключил изменений в военной доктрине РФ

В России могут быть внесены коррективы в военную доктрину, заявил 22 ноября журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев после совещания с главой государства Владимиром Путиным.
REGNUM 07:43
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Сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020

Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене.
RT на русском 07:27
Происшествия

Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума

Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума в пятницу, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.
ТАСС 08:14
Теннис

Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Карен Хачанов потерпел поражение от Новака Джоковича во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.
RT на русском 07:33
Общество

Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей

Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
9111.ru вчера в 07:43
Политика

Украина приняла от России корабли с отремонтированными унитазами

Корабли ВМС Украины, задержанные в ноябре прошлого года Керченском проливе, были отремонтированы и отмыты перед тем, как их вернули Киеву.
Lenta.ru 07:15
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова

Дела против Андрея Чернякова В России Чернякова обвиняют в крупных хищениях.
РИА Новости 07:14
Футбол

«Ростов» проиграл московскому «Динамо» в молодежном первенстве

Футболисты «Ростова» уступили игрокам московского «Динамо» в гостевом матче 17-го тура молодежного первенства России.
ProstoProSport 08:31
Общество

Кабмин утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года.
Российская газета 05:56
Общество

В работе Telegram произошел масштабный сбой

Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в пятницу в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 08:27
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Известия вчера в 20:35
Политика

ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
Известия 06:18
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Моя Москва.онлайн вчера в 23:36
Армия и оружие

Путин: подготовка новой госпрограммы вооружений начнётся в 2020 году

Подготовка новой государственной программы вооружений на период до 2033 года начнётся в 2020 году.
RT на русском 07:01
Общество

Лукашенко запретил руководителям брать на работу любовниц

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по агропромышленному комплексу заявил, что руководителям профильных холдингов следует думать над увеличением зарплат специалистов, чтобы привлекать на работу профессионалов.
Московский Комсомолец 06:59
Политика

Кремль назвал шокирующими кадры казни в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета».
РБК 05:03
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Шоу-бизнес

Гагарина не нарушала прав Кормухиной из-за песни «Кукушка», — адвокат

Адвокат певицы Полины Гагариной сообщила в Тверском суде Москвы, что ее подзащитная не нарушала никаких прав коллеги Ольги Кормухиной, которая подала на нее в суд из-за разногласий вокруг аранжировки к песне Виктора Цоя "Кукушка".
РЕН ТВ 03:12
Происшествия

Якутская школьница погибла в ванной, заряжая телефон

Начата проверка по факту смерти в ванной комнате 14-летней школьницы из Ленска, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Якутии.
Интерфакс 06:54
Кино

«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал

Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
Российская газета 03:56
Экономика

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
RT на русском вчера в 04:17
Происшествия

Экс-директора петербургского «Водоканала» отправили под домашний арест

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под домашний арест бывшего директора «Водоканала» города Евгения Целикова до 19 января.
РБК 06:42
Политика

В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
РИА Новости 05:53
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Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор

Planet Today 03:43
Политика

Глава МИД ФРГ не поддержал вывод ядерного оружия США из Германии

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил против идеи вывода американского ядерного оружия с территории Германии в одностороннем порядке.
Известия 07:14
Экономика

Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
ТАСС 05:11
Космос

Во Вселенной произошел взрыв второй по мощности после Большого взрыва

Комсомольская правда вчера в 09:20
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Под Казанью открылся крупнейший мегамолл в РФ по продаже автомобилей

На трассе М7 под Казанью Президент РТ Рустам Минниханов открыл крупнейший в стране мегамолл по продаже автомобилей, общей площадью почти 8 га, сообщает ИА «Татар-информ».
Московский Комсомолец 20 ноября в 11:30
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Государство в Юго-Восточной Азии. Население, по итогам официальной переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов человек, территория - 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвёртое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории.
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