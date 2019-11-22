Экономика
РБК«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии
На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172. Об этом РБК рассказали два источника в авиационной промышленности.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Почему не удалось продать вертолеты На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг "Вертолеты России" не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 09:03, Ашберн
Политика
Патрушев не исключил изменений в военной доктрине РФ
В России могут быть внесены коррективы в военную доктрину, заявил 22 ноября журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев после совещания с главой государства Владимиром Путиным.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020
Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене.
Происшествия
Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума
Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума в пятницу, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.
Теннис
Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Карен Хачанов потерпел поражение от Новака Джоковича во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.
Общество
Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей
Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
Политика
Украина приняла от России корабли с отремонтированными унитазами
Корабли ВМС Украины, задержанные в ноябре прошлого года Керченском проливе, были отремонтированы и отмыты перед тем, как их вернули Киеву.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова
Дела против Андрея Чернякова В России Чернякова обвиняют в крупных хищениях.
Футбол
«Ростов» проиграл московскому «Динамо» в молодежном первенстве
Футболисты «Ростова» уступили игрокам московского «Динамо» в гостевом матче 17-го тура молодежного первенства России.
Общество
Кабмин утвердил антитабачную концепцию до 2035 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года.
Общество
В работе Telegram произошел масштабный сбой
Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в пятницу в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Политика
ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков
Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Армия и оружие
Путин: подготовка новой госпрограммы вооружений начнётся в 2020 году
Подготовка новой государственной программы вооружений на период до 2033 года начнётся в 2020 году.
Общество
Лукашенко запретил руководителям брать на работу любовниц
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по агропромышленному комплексу заявил, что руководителям профильных холдингов следует думать над увеличением зарплат специалистов, чтобы привлекать на работу профессионалов.
Политика
Кремль назвал шокирующими кадры казни в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета».
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Шоу-бизнес
Гагарина не нарушала прав Кормухиной из-за песни «Кукушка», — адвокат
Адвокат певицы Полины Гагариной сообщила в Тверском суде Москвы, что ее подзащитная не нарушала никаких прав коллеги Ольги Кормухиной, которая подала на нее в суд из-за разногласий вокруг аранжировки к песне Виктора Цоя "Кукушка".
Происшествия
Якутская школьница погибла в ванной, заряжая телефон
Начата проверка по факту смерти в ванной комнате 14-летней школьницы из Ленска, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Якутии.
Кино
«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал
Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
Экономика
Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
Происшествия
Экс-директора петербургского «Водоканала» отправили под домашний арест
Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под домашний арест бывшего директора «Водоканала» города Евгения Целикова до 19 января.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор
Политика
Глава МИД ФРГ не поддержал вывод ядерного оружия США из Германии
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил против идеи вывода американского ядерного оружия с территории Германии в одностороннем порядке.
Экономика
Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Космос
Во Вселенной произошел взрыв второй по мощности после Большого взрыва
Авто
Под Казанью открылся крупнейший мегамолл в РФ по продаже автомобилей
На трассе М7 под Казанью Президент РТ Рустам Минниханов открыл крупнейший в стране мегамолл по продаже автомобилей, общей площадью почти 8 га, сообщает ИА «Татар-информ».