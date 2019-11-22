Экономика
РБК«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии
Почему не удалось продать вертолеты На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг "Вертолеты России" не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172.
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Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
Стрельба в колледже Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ.
Общество
Принятие приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложено
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Экономика
С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии
Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Общество
Путин увел Доронину с награждения в Кремле
Татьяна Доронина на церемонии о чем-то шепталась с президентом, а потом просто вцепилась в его руку, и ВВП увел ее с собой.
Происшествия
Расчлененное тело школьной уборщицы нашли в мусорке в Кузбассе
Общество
Плательщикам расширят географию
С инициативой расширить географию эксперимента выступили глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и член Совета Федерации Николай Журавлев.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Общество
В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами
На территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида, было найдено кладбище с 145 могилами.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, сообщается на сайте ведомства.
Единоборства
Президент WBC раскритиковал Ковалёва
Глава Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман возмущён заявлением россиянина Сергея Ковалёва о том, что он не имел шансов на победу в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.
Кино
Власти соберут данные россиян о просмотрах сериалов в интернете
Согласно документу, переданному на рассмотрение в правительство, видеосервисы обяжут отправлять информацию о просмотрах в Единую федеральную автоматизированную информационную систему.
Происшествия
Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона
В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожего с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Транспорт
Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД
Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
Шоу-бизнес
Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой
Происшествия
У аэропорта Екатеринбурга у мужчины украли 30 млн рублей
«Около аэропорта Кольцово совершено вооружённое нападение на мужчину, у него украли около 30 млн рублей», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Происшествия
СК предъявил обвинение директору ООО «Звезда» в Иркутской области
СК предъявил обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку в Иркутской области в совершении преступления по статье "Мошенничество".
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
ЖКХ
Авария на теплосетях в Курске оставила без отопления 16 тысяч человек
На теплосетях в Курске произошла авария, из-за которой без отопления и горячей воды остались 16 тысяч жителей, детские сады, учебные заведения и поликлиника.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Космос
Во Вселенной произошел взрыв второй по мощности после Большого взрыва
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Наука
Тушить пожары предложили звуком
Авторами разработки стали исследователи Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т. С. Мальцева (КГСХА), которые предложили использовать низкочастотный звук для тушения пламени.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Политика
Нетаньяху назвал предъявленные обвинения попыткой переворота
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что расценивает решение генпрокурора страны Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения как попытку переворота, сообщает ТАСС.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.