Почему не удалось продать вертолеты На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг "Вертолеты России" не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172.

«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

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